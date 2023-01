next

韓國人氣男團NCT Dream今日宣布,將於3月25日在亞洲國際博覽館Arena舉行《NCT DREAM TOUR 'THE DREAM SHOW2 : In A DREAM' in HONG KONG》演唱會,這也是組合首度來港開騷。

由Mark、仁俊、Jeno、志晟、渽民、辰樂及楷燦組成的NCT Dream於2016年出道,前年憑專輯《Hot Sauce》晉身為百萬銷量組合,去年推出專輯《Glitch Mode》銷量更破200萬張。

今次巡唱自去年9月在韓國最大規模表演場地——首爾蠶室綜合運動場奧林匹克主體育場揭幕,然後到日本名古屋、橫濱、福岡演出,下月繼續日本場次,3月將會來港。香港場票價分1680、1380及980元,門票開售詳情,會於下月公布。

提到韓星來港,樂隊N.Flying定於2月18日在九展Star Hall演出;韓劇《海岸村Cha Cha Cha》男星金宣虎亦宣布4月29日在Star Hall舉行粉絲見面會,相當熱鬧。

