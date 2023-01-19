流水落花｜導演睇好再下一城封金像影后 鄭秀文:遙不可及 (15:09)

鄭秀文（Sammi）憑《流水落花》奪得香港電影評論學會大獎「最佳女演員」，相隔22年再度登上香港電影評論學會大獎的影后寶座。Sammi昨晚聯同陸駿光、導演賈勝楓出席《流》片謝票活動，獲導演送上鮮花，有場內觀眾大叫「Sammi做得好好」。Sammi感謝導演相信她有能力演「天美姨姨」一角，同時能遇上陸駿光這位好對手，希望觀眾能向朋友推介這部戲及支持新導演。

Sammi受訪時說︰「消息來得很突然，我完全沒想過，很感動﹗感動不是得到這個獎，獎項只是錦上添花，而是多年來在演戲路上的努力、想進步的信念，以及喜劇以外的演出被發現，終於獲得認同。我真的努力了很多年﹗我22年前曾得過這個獎，但《鍾無艷》是喜劇，今次演一部完全不同風格的電影，被認可很開心。」

她坦言曾在演戲路上迷惘，不知如何能進步，只好堅持、努力鑽研及演好每個角色。Sammi自覺能遇上《流》片很幸運︰「劇本賦予我很多創作空間，這個故事不煽情，但有很多令人感動的細微場口。導演心目中的女主角很瘦，她經歷很多創傷，細小的身軀有着堅毅精神。女主角比原來的我更瘦，我也嚇了一跳。我已經那麼瘦，很難再瘦，最終我做到，沒瘦10磅那麼多，出來的形體和走路姿態也不同，但最重要是內心的經歷和改變。」

導演賈勝楓睇好Sammi能再下一城成為金像影后。Sammi聞言「嘩」了出來︰「遙不可及﹗獲評論學會頒發『最佳女主角』已很感激，給了我很大鼓勵。」陸駿光在戲中飾演Sammi的丈夫，他覺得能跟對方合作是三生有幸︰「我沒有誇張，是真心的感受﹗一個演員做了多年，有機會做到主角不容易，對手更是Sammi。回想演藝生涯20年，我算很幸運，今次很感恩，怎會不是三生有幸。」

（即時娛樂）