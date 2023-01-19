欣宜帶馮允謙雲浩影食上海賀年菜 兔年立志做「琵琶蝦」 (16:14)

農曆年將至，鄭欣宜（Joyce）與同門好友馮允謙（Jay）、雲浩影（Cloud） 一起砌全盒。他們早前在樂壇各個頒獎禮滿載而歸，原來他們不單是香港樂壇寵兒，更是各自家中的最受歡迎男女歌手，每逢農曆新年都會化身成家中的「駐場歌手」，為拜年親友表演歌舞助慶。Joyce表示小時候會在餐枱的轉盤上表演，最開心聽到笑聲和掌聲。Jay自爆：「我細個曾經係大肥仔，表演時啲肥肉跳吓跳吓，好搞笑！」Cloud說：「媽咪到依家仲會叫我喺親友面前表演彈琴唱歌，有啲尷尬！」

新年美食多，Joyce自小跟外婆生活，上海菜對她有特別意義。今年她與Jay和Cloud食團年飯，品嘗寓意盆滿砵滿的上海美食「全家福」湯鍋，鍋內有帶有美好寓意的食材，如蛋餃代表黃金元寶、魚蛋代表珍珠、粉絲代表長長久久，以及發財好市的髮菜蠔豉等。Jay和Cloud第一次品嚐上海傳統美食，感覺新鮮。Joyce逐一介紹，並夾起大蝦分給他們。她說︰「我屋企每年都一定要食蝦，祝福大家開開心心，嘻哈大笑！婆婆仲會用百葉包肉碎，整成好似春卷咁樣，同蛋餃一齊放入鍋，代表金元寶和金條，財福兼收。」Jay很懷念嫲嫲的手藝：「我哋以前喺加拿大過年，嫲嫲會整蘿蔔糕和炸角仔，我每次入廚房幫手，佢乜都唔畀我掂，因為廚房係佢嘅地盤。」Cloud表示新年街市休業，家人預早買兩個大盆菜，由年三十晚食到年初四。

踏入兔年，Jay希望身體健康，Cloud希望舉行演唱會，Joyce說她要成為一碟值回票價的「琵琶蝦」。Joyce說：「最近我去咗一間老字號中餐廳食飯，餐牌有個餸叫『琵琶蝦』，形容到好好味。上枱只見好大隻碟，佈置到好靚，但只有兩隻蝦。我最初係好驚訝，但食咗之後...... 嘩，超好食。我嘅願望就係想成為Iconic（標誌性），例如開騷無論票價係點，觀眾都會認同『鄭欣宜』係信心保證和值回票價，我要做『琵琶蝦』！」

（即時娛樂）