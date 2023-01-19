黎諾懿攜子重遊成長地 嘆昔日平常鄰里關係 今日變珍貴 (16:58)

無綫節目《回家》逢周四及周五晚上10時半晚翡翠台播出，每集請來不同的演藝界嘉賓或名人以單元故事形式介紹全港各區特色文化，深入嘉賓的成長地，讓觀眾隨着嘉賓的腳步重遊舊地之餘，還可一同回憶充滿人情味的屋邨生活史，見證香港人的奮鬥故事。今晚（19日）起播出兩集的嘉賓分別為黎諾懿及前環境局局長黃錦星，兩人分別在屯門友愛邨及慈雲山沙田坳邨長大。

黎諾懿帶大仔黎峰睿（小春雞）舊地重遊，走訪與舊居間格相約的屋邨單位，諾懿在製作組協助下與兒子重溫昔日家居擺設及生活細節。他透露小時候曾經歷過制水，笑着分享自己的「運水絕技」。他說︰「當年我跑落街裝水，由樓下搬上樓可以一滴水都唔瀉﹗」他與小春雞拿着自己兒時最愛的玩具玩「父子鬥」，成為兒子手下敗將的諾懿被迫要吃兒子落重手炮製的粗粒花生醬麵包。對粗粒花生醬有極大童年陰影的諾懿，自揭陰影背後的爆笑原因。諾懿之後再帶兒子走訪小時候經常流連的辦館，指辦館是他小時候的夢想勝地，靠每次五毫子的抽啷啷遊戲為自己送上小希望。他對小春雞說︰「爸爸細個好鍾意抽呢啲（啷啷），因為爸爸細個窮啲，有時用五毫子買個機會，希望抽到大獎。細個就係咁簡單，希望買份小禮物𧨾自己開心」

談到友愛邨，諾懿坦言最難忘是那份濃濃的鄰里情︰「嗰時鄰里之間好有愛，以前啲人唔閂門，一嗌就係『黎太個仔你出嚟玩啦？』差唔多成棟樓都識晒。大個咗先知道，原來細個覺得好平常嘅嘢，係咁難得咁珍貴。希望小春雞透過呢次體驗學識分享愛同人與人之間互動嘅重要性，我哋盡量唔畀佢玩咁多線上遊戲，因為我哋覺得小朋友要同人接觸。」諾懿還到當年讀書的小學走了一轉，在班房內跟小學時的好朋友重逢。他被爆諾懿小時候是萬人迷，不少女同學在背後讚他靚仔。

（即時娛樂）