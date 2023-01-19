毒舌大狀｜黃子華挑戰從影以來最長對白 台前幕後激讚 (17:42)

黃子華 、謝君豪 、王丹妮、廖子妤、王敏德、何啟華（阿Dee）、楊偲泳、栢天男主演的賀歲電影《毒舌大狀》，將於年三十（21日）上映。子華飾演林涼水大律師，在戲中演繹一場又一場扣人心弦的法庭戲。

他在結尾一場官司激辯戲中除了要背誦長篇大論的對白，還要推起整個法庭的氣氛情緒。子華說︰「最深刻當然是最後拍攝的這一場法庭戲。以前演《宋世傑》我都覺得好勁，可以講7頁紙，今次難度更高，有超長的對白，超級的情緒。有些戲可以偷雞，但這部不能，對我來說這是我的終極挑戰。」子華在完成該場拍攝後，現場半百演員及工作人員皆鼓掌激讚，阿Dee更高呼：「演得好！」

埋位拍攝前後，子華除了不停背誦對白，亦很願意協助其他演員入戲。廖子妤拍攝與子華的交流戲分時，雖然沒有子華鏡頭拍攝，但子華仍然堅持在旁為她讀誦對白讓她更投入演出。廖子妤說：「子華在每一方面都很有風範，在法庭上講每一件事的時候，都很有大狀的風範。」子華的投入演繹，令吳煒倫導演非常欣喜。他說：「有一場戲有黑社會來尋仇，當中子華有一些動作要拍枱，是一張鐵書枱，拍攝完成後張枱都被子華拍凹，令到我們也很震驚，確實沒想像他用這麼大的力度去演這段戲。另一場在麥花臣球場拍攝，子華找我討論一段對白，覺得未盡完美，他寫了一段對白給我看，一個演員要多投入角色，才能度到這樣到肉的心聲出來，我一看到這段對白就非常鍾意。」

戲中其他演員亦對子華讚口不絕，阿Dee說：「子華很照顧我們，不單止我，還有在場的每一位後輩。」楊偲泳說：「當時會叫佢做子華神，他說叫子華可以了。」林保怡說：「我在《毒舌大狀》飾演同子華一齊成長的好兄弟，是位好正直的廉政公署助理署長。現實生活中，我和子華是認識好多年的好友，而導演是不知道。」難怪導演指二人站在一起便有老朋友的感覺。

（即時娛樂）