王菀之出撲到飛Sticker「捉蟲」︰個個拎嚟問我係咪有呢張Sticker就買到飛 (18:38)

王菀之笑言「有得飛！又有演唱會飛！」WhatsApp Sticker，本來是她一心為祝福大家撲到演唱會飛而推出，豈料最後被大家用來向她追飛。（大會提供 / 明報製圖）

王菀之（Ivana）與機鐵仔再度合作推出《飛得去旅行》賀年版MV及兔年限定WhatsApp Stickers，當中的「有得飛！又有演唱會飛！」最受粉絲歡迎。Ivana說︰「我今日收到好多Stickers，全部都係朋友同屋企人傳嚟話要撲飛，超級感恩同感動﹗我5月嘅管弦樂音樂會已經全部爆滿，好多人搶唔到飛都不停問我有冇可能開多幾場。知道爆咗個一刻，我感動到唔知點形容。多年來為咗實踐呢個編寫管弦樂章嘅夢想，我克服咗好多困難同恐懼。如果冇大家嘅支持，我呢個夢想係實現唔到㗎，所以今次賣爆晒，感受特別深同感動，好多謝一路上支持我嘅所有歌迷及朋友。」

除了管弦樂音樂會，Ivana還計劃在西九文化中心THE BOX舉行一個香港樂壇史無前例的「沉浸式藝術+流行音樂會」。她說︰「我計劃開6場，可能過完年後開售，詳情再通知大家。由於係一個史無前例嘅表演，所以大家唔好鬧我，門票係非常非常之少，6場只有1000張飛左右。呢種超近距離式同自由空間、沉浸式藝術+流行音樂會係實驗性質，每位入場觀眾都可以講係VVIP，所以好多朋友收到風已經叫我一定要留飛畀佢哋。我都唔知點生啲飛出嚟留畀佢哋，所以叫機鐵仔出新春Stickers畀我，等我用嚟祝福大家可以撲到飛，點知依家『捉蟲』，個個都用呢張Sticker嚟問我『係咪有呢張Sticker加持就買到飛』。」

農曆年將至，Ivana忙宣傳賀歲片，仍未有時間大掃除、辦年貨。她透露早前已跟張敬軒率先欣賞他們主演的賀歲片，看到最後時見大銀幕打出「領銜主演︰張敬軒、王菀之」時感覺奇妙。Ivana說︰「我哋兩個相識咗18年，喺音樂作品或者舞台劇、演唱會上面都見過呢兩個名一齊出現，但今次係第一次喺大銀幕上面，見到我哋兩個名一齊，好似等咗好耐，終於等到今日，仲要係賀歲片。呢兩個並排嘅名，代表住我哋嘅友誼、18年嚟嘅努力，以及好多好多人對我哋嘅愛，所以睇到字幕個一刻，個心好感動。」

（即時娛樂）