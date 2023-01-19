《大誠實家》初二播 阿Dee稱追看性高不會變炮灰 (19:18)

蔡瀚億（BabyJohn）、何啟華（阿Dee）、MIRROR成員王智德（Alton）及徐㴓喬，今日出席ViuTV劇集《大誠實家》宣傳活動。《大誠實家》將於年初二（23日）首播，阿Dee、Alton不認同《大》劇在賀歲檔播出會變「炮灰」。阿Dee說︰「大家可以上網看這套劇，我有信心大家會看，因為這套劇追看性高，內部職員看過後有很高的評價。」

Alton指劇集有搞笑元素，適合家庭聚會時收看。阿Dee今個新年有齊歌影視作品面世，他坦言很開心，但不認過肥年。他說︰「演藝工作為理想，拍廣告才是真掙錢﹗」Alton想新年出埠旅行，惟家人沒興趣，正考慮仿傚阿Dee獨自快閃日本旅行。

BabyJohn表示農曆年會留港宣傳：「我很少在農曆年出外旅行，近年都要為主演的賀歲片做宣傳，我當然希望年年有份賀歲，做賀歲之子！」他笑言會袋定利市，歡迎大家在街上遇見他時向他拜年，又透露已約好所有同劇演員一齊睇大結局。

徐㴓喬將與朋友去法國滑雪，首次滑雪的她心情興奮︰「我雖然未能第一時間追看劇集，但會將劇集海報插在雪山上，希望這套劇可以紅到去外國，吸引更多觀眾收看。」徐㴓喬父親是英國人，母親則是菲律賓人，沒有華人血統的她會應節派開工利市。她說︰「爸爸不會派利市，但很享受向我𢭃利市。」

（即時娛樂）