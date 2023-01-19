環球歌手賀年｜曾比特挑戰單獨湊小朋友 陳葦璇出跳唱歌 (21:30)

環球歌手曾比特（Mike）、P1X3L、陳葦璇、余宗遙（DEZ）及周子涵（Kerryta）日前齊集拍賀年照。Mike跟陳葦璇、DEZ考口才挑戰四字新年祝福語接龍，不相伯仲，之後兩位男士有風度讓賽，結果陳葦璇勝出。Mike免年希望努力經營社交平台，拍片內容有寫歌、翻唱歌曲，還有「湊仔」，因最近他的家姐帶小朋友回港度假，他充當導遊，帶小朋友遊覽香港特色地方，順度拍了一條單獨湊仔影片。陳葦璇將於3月推出跳唱歌，邀請Mike、DEZ參與她的跳舞挑戰。DEZ去年是新人身分，他搞笑稱準備今年改名，便可再做新人，若每年改一次名，就每年都做新人。他透露正籌備第3首歌，出歌日期聽天由命。

P1X3L與Kerryta另一個任務是鬥快夾瓜子，一開始吳啟洋（Phoebus）已腳痹抽筋落後，被歐鎮灝（George）笑他讓賽，最後葉振弘（Marco）大比數拋離贏了。George免年願望是快點出單曲，當然還有P1X3L的團歌。Marco認為最緊要開心，新一年大家一齊加油。Phoebus盼疫情快點過去，重拾正常生活。Kerryta祝大家新年快樂，她剛與人氣YouTuber藍仔頭推出新合唱作品《下個取替我》，過年期間大家可以慢慢聽。

（即時娛樂）