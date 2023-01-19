超神經械劫案下｜張敬軒稻田裸跑戲曝光：影響市容對唔住 (22:32)

張敬軒（軒仔）、王菀之、魏浚笙（Jeffrey）、白只等主演賀歲電影《超神經械劫案下》周六（年三十）上映，首映禮及優先場觀眾反應最熱烈一幕，是軒仔、Jeffrey、白只在稻田中忘情裸跑，齊為藝術犧牲，不少粉絲看得目瞪口呆，指場面震撼，亦有笑說看這幕笑得最開心，還有指3人的身材完全不一樣。

軒仔首度擔正賀歲片，獻出從影以來最大膽演出，他在今日農曆年廿八在社交網分享與Jeffrey的私藏幕後花絮相，幽默留言：「今日年廿八，搵到張貼題嘅相Po下！」他笑指自己算有自信，竟然夠膽在Jeffrey隔籬除衫，並笑指：「我影響市容我對唔住！」他一向惜肉如金，從來未試過在鏡頭前除衫演出，有點尷尬與不自然，但最重要拍攝出來效果大家覺得幾好笑，所以他覺得這場戲不錯，極富生物科、人體科學等教育意義，可以看到人體正常發育的3個階段！他自爆：「這場戲拍攝之前，我們有討論過，要不要自己出錢做CG（修飾身材）？後來都是肉赤，沒叫電影公司做CG。如今看來，我極度懷疑魏浚笙自掏腰包，用CG弄肌肉出來，在此歡迎各位觀眾，在電影票房理想時，齊齊來驗明正身。」

Jeffrey看到軒仔公開的花絮相，留言自嘲虎背熊腰。他談到拍這場戲好緊張：「第一次在大銀幕脫衣服，比較大壓力，害怕自己狀態不夠好，所以想盡全力做好這件事。」他收到劇本已加緊操肌，務求以最佳狀態上陣：「得悉要拍這場戲之前，未入戲組已經加強運動訓練，希望將最好的戲劇效果帶給觀眾，我想這部電影的這一個片段，將會是我人生最大尺度的演出。」

白只則笑言演出這場重頭戲全無尷尬：「畢竟我是個演員，這一刻正在角色之內，加上劇情合乎邏輯，又有軒公與Jeffrey伴著我，而且嚴格來說我不是全裸，大家有留意畫面，我兩肩還有條皮草毛毛披在身上，總算有些安全感。」

（即時娛樂）