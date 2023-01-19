方俊教年花護養與選擇 感激張偉文當年無條件提攜 (23:43)

資深歌手、張偉文的監護人方俊有另一身分，是花店店主。他應《明報》邀請教大家年花的護養與選擇。

水仙是很多家庭的選擇，方俊說：「種水仙有竅門，在水仙球根的中間位置，有一瓣冇用嘅嘢，摘走佢，水仙就會開得好靚。」蝴蝶蘭是大熱的年花，多品種又多顏色選擇，方俊稱有時顧客對花的顏色有特別要求，因為相士提醒要忌某些顏色，他也盡量配合。他說：「種蘭花的竅門好簡單，記住不用經常淋水。留意水苔的狀態，可以乾了才淋水，有時一個月淋一次也沒有問題，經常淋水，花會好快謝。」他又介紹富貴籽：「種富貴籽好意頭，一年四季都可以種，放窗邊在室內有陽光的地方就可以，果籽可以保持多個月都好靚。」

方俊經營花店多年，近年他以張偉文監護人身分出現，又是舞台拍檔。方俊說：「種花、唱歌是共通的，正如我設計兼親手做舞台服裝，這些也是藝術範疇。」他當年是讀聲樂出身又讀師範，本應教音樂，但他想先增加唱歌經驗，一直在幕後唱歌。有次張偉文開演唱會，欣賞他的歌聲，向主辦方提出請他做嘉賓，原本8場演唱會，因他欠知名度，主辦方只安排他演出4場。張偉文知道後即時向老闆爭取，要讓他唱足8場。張偉文也沒想到因此種下方俊跟他肝膽相照的根，近年張偉文健康出現問題，擔心未來生活，方俊不忘當年提攜之恩，承諾照顧張偉文一世。

（即時娛樂）