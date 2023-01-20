呂爵安抵巴黎自封「樂基兒」 扮韓仔被阿媽兜巴星 (12:34)

呂爵安妹妹小如豬也在社交平台分享哥哥的照片。（小如豬Ig圖片及片段截圖 / 明報製圖）

呂爵安（Edan）明天（21日）26歲生日，目前人在法國巴黎參加時裝周活動、順道與家人歐遊度歲的他，由出發一刻已無間斷在社交平台上載照片和片段，與粉絲分享他在旅程中的所見所聞。Edan昨天一到埗就在Instagram發文︰「今日臨落機諗咗個爛gag，分享畀大家。知唔知Edan落咗機之後會變咩？樂基兒，因為『落機E』。多謝大家，鍾意呢個gag嘅喺下面留言『+1』。」

Edan又分享首日在巴黎的行程，更自爆第一日已被媽媽打。他說︰「Day 1 in Paris之扮韓仔扮到畀阿媽Kum巴（圖4）﹗mama so cute﹗今天是輕鬆做嘢然後不斷食嘢同Shopping嘅行程，暫時已經戰鬥咗幾年買嘢嘅份量，同埋嚟到發現冇想像中咁凍﹗暫時亦都冇任何Jet Lag嘅情況，不過真係好塞車（如果唔係都冇時間出post）。Day 1報告完畢！香港時間大家應該要準備瞓覺了，我就繼續作戰啦，下回待續！#EdanInParis #落機E #笑話一則」

對於Edan的gag，MIRROR隊友李駿傑（Jeremy）留言︰「um...畀咩反應好？」黃正宜（阿正）直指Edan的gag「太爛」，Edan妹妹小如豬直接留言「-1」。

（即時娛樂）