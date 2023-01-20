有種好男人｜李佳芯多層次喊戲曬視后級演技 吳偉豪體會演員辛酸 (14:05)

無綫劇集《有種好男人》昨晚（19日）播出一集承接之前劇情，講述Woody（吳偉豪飾）遭匪徒錯誤綁架，蔣定天（張國強飾）又發現親生仔Terence（林正峰飾）相安無事，遂打算退出與警方合作的救人計劃。日正（馬德鐘飾）眼見勢色不對，情急之下跪地求定天在匪徒面前幫忙說謊。眾人與Woody通過電話後，日正憑藉Woody提供線索，成功追尋至藏參地並救出Woody，只能穿襪子逃亡的Woody混亂間遭匪徒拋落山，日正遂背着他離開藏參地，二人感情邁進一大步。Woody被送往醫院搶救，原以為情况穩定，豈料突然發高燒兼腳部出現壞死性筋膜炎，隨時有被截肢可能。

談到拍戲時只能穿襪子通山跑，吳偉豪坦言幸獲劇組貼心準備鞋墊護腳︰「如果唔係我都唔知點跑﹗我拍咗好多個鏡頭，對襪都跑到穿晒窿，換咗1、2對。不過，馬德鐘要孭住我仲辛苦，我都有啲唔好意思﹗我哋仲要行樹林啲凹凸位，好彩佢身手敏捷。」吳偉豪透露馬德鐘拍攝其中一幕跳落山坡戲分時親身上陣，其間雖然遭石頭刮損手，仍堅持完成所有拍攝後才處理傷口，十分專業。他說︰「我都有啲心痛，因為我見到佢個傷口入面仲有啲石粒。」《有》劇今晚大結局，吳偉豪表示最後兩集的醫院戲對他來說很大挑戰︰「我哋拍咗2、3晚，每一場都好重情感，令我深深體會到拍劇嘅辛酸。有時你拍完一場喊戲，跟住第二場戲大家又和好，之後又要拍番喊戲，對演員情緒嚟講係好大顛覆。全靠馬德鐘、李佳芯交足戲，我拍喊戲時至會咁順利。」

李佳芯昨晚在劇中挑戰了多場不同層次的喊戲，包括強裝堅強、擔心崩潰、心痛落淚、倍感安慰及放下心頭大石等。她其中一場強忍淚水的場面，更是我見猶憐，獲觀眾及對手吳偉豪讚好戲。李佳芯自言很少哭於人前，亦不擅長喊戲，拍攝醫院喊戲時一度喊唔出。她說︰「有時瞓得少、休息唔夠，情緒就更難收放自如。我試過拍醫院喊戲時喊唔出，我想用真感情唔想用眼藥水。導演同工作人員好好，見我未準備好就調配場口遷就，好多謝佢哋。」

《有》劇今晚（20日）大結局，李佳芯與陳自瑤將進行終極對決，前者以仙氣白色長裙登場，迎戰後者的雪白婚紗造型。

（即時娛樂）