新四十二章｜龔嘉欣演豬肉妹斬到手指痛 角色藏驚天秘密 (17:25)

龔嘉欣在《新四十二章》中飾演的螢嬌，在另一維度的身分是鬍鬚佬，因此會在現實世界中不停生鬚。（大會提供）

陳豪、龔嘉欣、鄭子誠、江嘉敏、周嘉洛等主演的無綫新劇《新四十二章》，將於1月30日晚首播。《新四十二章》劇情圍繞中文系大學教授章經（陳豪飾）、「豬肉西施」朱螢嬌（龔嘉欣飾）及「數理天才」邵一算（鄭子誠飾）3人發展，他們3人來自不同範疇，看似各不相干，背後卻有千絲萬縷關係，各人更有不同程度的「維度覺醒」。除了在現實世界中，他們在另一個維度均擁有截然不同的身分，相關身分更影響住各人於現實世界中的關係。整個尋寶過程，就是圍繞住他們發展。

林景程與易宇航在劇中分別飾演螢嬌的大佬朱古力及二佬朱若望，三兄妹沒有血緣關係，卻感情要好，當其中一人有難時，其餘兩人均會義不容辭出手相助。林景程在劇中是一名豬肉佬兼摔跤手，摔跤手造型十分搶鏡。林景程感激龔嘉欣一直很照顧他︰「我哋合作過《殺手》同《香港愛情故事》，佢一向好照顧我，今次開工我要戴一個髮片，我有次同佢講個髮片夾到甩咗好多頭髮，佢第二日就買咗生髮用品畀我，好窩心。」林景程又爆易宇航廣東話發音不夠清晰，有時更以為他說粗口，引發不少笑彈。

三大重要角色中，龔嘉欣飾演的螢嬌靠賣豬肉為生，賣豬肉時有姿勢有實際。龔嘉欣拍攝時專誠拜師學藝︰「我搵師傅去廚房上堂，了解豬嘅結構同落刀位。到正式拍攝時，豬肉檔老闆娘May姐喺現場指導我啲手勢，同埋幫我睇playback，如果做得唔夠好，我哋會再拍。我好佩服May姐，佢身形同我差唔多，但佢斬起豬肉時手起刀落，好有型！斬豬肉刀重量十足，我斬得耐會手指痛。」

除了斬豬肉，龔嘉欣還要應付不少動作場面︰「今次個角色有神力，所以同之前啲打戲唔一樣，主要都係托起個人同將啲人掉出去。可能我唔夠啲男仔重，所以試過拍拍吓畀啲威吔扯番轉頭。」由於螢嬌在另一維度的身分是鬍鬚佬，因此在現實世界仍會不停生鬚，這亦是螢嬌一個不可告人的秘密。龔嘉欣經常要黐鬚拍攝，她說︰「個角色喺唔同階段會有唔同長度嘅鬍鬚。監製好好，佢盡量唔使我黐太多鬍鬚，因為膠水會令皮膚敏感，試過全臉起紅點。而且黐住鬚食唔到嘢，每一次食嘢前都要落番啲鬍鬚，辛苦晒化妝同事。」

（即時娛樂）