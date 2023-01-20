張國榮4月逝世20年 環球出紀念專輯 哥哥錄音聲軌曝光 (17:55)

張國榮（哥哥）今年4月逝世20年，環球唱片將於3月推出兩張專輯《REMEMBRANCE LESLIE》及《REMEMBERING LESLIE》，重現一代巨星的風采。《REMEMBRANCE LESLIE》保留哥哥珍貴的錄音聲軌，將多首經典金曲重新改編，重現哥哥風采。重新編曲首作《無心睡眠 Sleepless nights Restless heart》更尋得哥哥從未曝光的錄音聲軌，有別於大家熟悉的版本，其中一段副歌的歌詞「踏著腳在懷念昨天的妳」改成「踏著腳在『忘掉』昨天的妳」，讓樂迷感受不同情緒的《無心睡眠》。

《無心睡眠 Sleepless nights Restless heart》由張國榮生前好友兼御用音樂人梁榮駿（Alvin）主理，編曲注入時下流行的電子元素，同時保留哥哥型格不羈的魅力。再次聽到哥哥的原音聲軌並為歌曲換上新衣，Alvin感覺如跟舊友重逢︰「好像與很久不見的舊朋友重聚一樣，有很多話要講，有很多美好的回憶。參與這個企劃就好像延續我們的友誼，回想起很多以往開心的片段。」他又分享從前與哥哥的往事，透露哥哥很享受逗留在錄音室的時間，他會研究歌詞，分享對歌曲的感覺。Alvin說︰「有時錄快歌的時候，他會很興奮甚至會跳住舞唱，既輕鬆又認真，所以整件事的效果是非常有感覺。能夠與他合作錄音是我的榮幸。」

（即時娛樂）