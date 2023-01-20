盧瀚霆翻唱張國榮《偷情》︰一聽到首歌 腦海充滿畫面 (18:14)

盧瀚霆心目中的張國榮是一個很全面和百變的藝人，是無可取代的。（大會提供片段截圖）

張國榮（哥哥）今年4月逝世20年，環球唱片將於3月推出兩張專輯《REMEMBRANCE LESLIE》及《REMEMBERING LESLIE》，重現一代巨星的風采。《REMEMBERING LESLIE》由不同唱片公司和電視台的新生代歌手參與，翻唱哥哥的經典作品，以懷念一代巨星。參與這張專輯的新生代歌手包括MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）、男團ERROR、炎明熹、《聲夢傳奇2》的任暟晴與女團XiX、王丹妮、曾比特、P1X3L及陳葦璇等。

Anson Lo翻唱哥哥的經典作品《偷情》由徐浩擔任監製，聯同黃兆銘重新編曲，Anson Lo更親自填上Rap詞，為歌曲注入新元素。Anson Lo回想當初得悉參與《REMEMBERING LESLIE》企劃，在選歌過程中聽到《偷情》時腦海充滿畫面。他說︰「當時聽到《偷情》這首歌，腦海已經充滿畫面，如果將來有機會表演這首歌，整個舞台的畫面，燈光的配合，所有構思統統在腦海浮現，很有感覺。我大多數的作品中都有英文Rap，所以今次翻唱《偷情》親自寫Rap詞，希望在歌曲中加入一些個人的特色。」

談到對哥哥的印象，Anson Lo表示︰「哥哥是一個很全面和百變的藝人，是無可取代的。無論他在歌影視、舞台上的魅力，都是具有獨特之處，很吸引人的一個偶像。我和監製徐浩參考了很多哥哥不同的舞台表演、MV和電影，深感具有啟發性之餘是不能模仿的。如果自己在舞台上演繹他的作品，便會想想有什麼自己的元素可以放進裏面。」

Anson Lo說他這次以新唱法演繹歌曲，用上神秘且帶點性感的聲線去唱；MV亦配合歌曲感覺，畫面充滿神秘與迷離的氛圍。他在MV中燃起火柴，在漆黑中與火光對戲，火光貫穿整個MV，穿插於不同場景帶樂迷以全新角度欣賞歌曲。整個MV以Anson Lo為主軸，再加上3個舞者。MV用火柴作為串連，前半段會由點着火柴見到Anson Lo唱歌，火柴熄滅，再點着時會見同一個位置變成3個舞者，3人的舞蹈會圍繞火柴。MV後半段會由較為狹窄的鏡頭畫面，變得更闊，而3人的肢體動作會變大，空間感亦會變得深和闊。火柴在MV中有串連的重要性，Anson Lo及3位舞者不斷追逐火柴上的光，而火柴則代表歌曲中那種偷情的快感，雖然燦爛漂亮，但是一瞬即逝。

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（即時娛樂）