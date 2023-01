J-Hope個人專輯紀錄片《J-Hope In The Box》將於Disney+播出,他昨日現身巴黎時裝周的Louis Vuitton男裝展。(大會提供/Getty Images)

韓國防彈少年團(BTS)隨着Jin去年入伍,其他成員各有發展。其中J-Hope去年發布首張個人專輯《Jack In The Box》,隨即登上49個國家及地區iTunes專輯榜第一位。2月17日在影視串流平台Disney+獨家上架的音樂紀錄片《J-Hope In The Box》,則會探究錄製《Jack In The Box》的歷程,了解J-Hope準備專輯時所面臨的挑戰、在發布派對上BTS隊友及其他藝人對他的支持,以及收錄他去年在Lollapalooza音樂節的表演等。

另一方面,J-Hope昨日在巴黎欣賞了Louis Vuitton的秋冬男裝展,同場包括《權力遊戲》傑哈靈頓(Kit Harington)與太太露絲禮斯利(Rose Leslie)、《金魚妻》日本男星岩田剛典、將於3月來港凱開騷的林俊傑、《帶我去月球》台灣男星劉以豪、內地歌手王嘉爾、美國名模Karlie Kloss、男歌手Usher,以及《艾蜜莉在巴黎》路遜拉維斯康(Lucien Laviscount)等。

(即時娛樂)