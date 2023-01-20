邱傲然約MIRROR隊友飯敘遭冷待︰新年願望係約齊所有人 (19:51)

MIRROR成員邱傲然（Tiger）、COLLAR成員陳泳伽（Winka）、黃妍、黃奕晨及趙善恆，今日出席他們一同主持的ViuTV節目《演奏1 TAKE過》記者會。Tiger懂得彈結他和打鼓，但否認有音樂天分，更自嘲如有天分就已經彈起。他表示有上堂學唱歌及演戲，也想學其他樂器，強調有工作就做，不會「揀飲擇食」限制了自己。

農曆年將至，Tiger透露想約MIRROR隊友飯敘，在通訊群組提議了幾次，惟眾人不踴躍。他說︰「我提議過幾次約新年見面，因為大家除了工作，很難有機會集齊12人，打邊爐或打麻將也可以。不過，大家沒什麼反應，只有幾個人回覆，所以我的新年願望是約齊所有人。」談及MIRROR紅館演唱會事故中，工程總承辦商「藝能工程有限公司」2男1女被落案起訴「串謀詐騙」，Tiger未有留意報道，指案件已進入司法程序，不方便評論。他說︰「擁抱過去，現在專心做好自己，其他事就交相關部門處理。」

Winka表示上星期已跟COLLAR隊友食團年飯。對於COLLAR被網民批評現場表演水準未夠班，她說︰「我們未太習慣現場演出，經驗又少。我們的確應該多練歌，跳舞時要有更多默契。我們沒有被負評打擊信心，因為有人肯講就代表有人留意。我會聽取意見，改善問題。不過，如果是批評我樣子，我就不會理會，樣子是無法改變的。」

（即時娛樂）