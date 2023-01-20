洪韻騏望擺脫「炎明熹勁敵」之名 張鈊貽想做全能歌手 (21:50)

洪韻騏（Wincy）、張鈊貽（VALC）及康志維（Edmond）參加HOY TV選秀節目《就是青春》贏得冠亞季，開展Sing途闖樂壇。他們為《明報》拍攝賀年照，談到兔年願望，Wincy希望愈唱愈強，最想推出多些自己的歌，及為自己作歌，透過作品讓大家記住她的名字，擺脫「翻版炎明熹」或「炎明熹勁敵」標籤。她說初時不太介意，覺得是別人認識她的方法，但之後要繼續靠這些標籤，她的路不會走得遠，所以不想再有什麼關係。她渴望正式出道，亦知道做新人不容易，先要將歌唱好。VALC是舞蹈員出身，覺得以跳唱方式出道較適合她，希望憑「舞」功吸引觀眾目光，並要練好唱功，目標成為唱得、跳得又作得的全能歌手。Edmond認為現時做新人唱功很重要，還要有個人想法，希望自己的歌曲能令大家產生共鳴。他的目標較實際，希望靠著自己音樂上的知識和能力，找到多些工作和收入。

問他們最想與那位前輩合作？Wincy說是林家謙，覺得對方的作品很有靈魂，有很強烈的個人風格，視為學習對象。VALC則選湯令山（Gareth. T），兩人是中學師兄妹，覺得對方作品很有水準，為香港樂壇帶來新元素。Edmond想同C AllStar合作，因C AllStar的歌曲和意念對他的影響和啟發最大。

欲知專訪詳情，請留意明天（1月21日）明報娛樂版。

（即時娛樂）