李施嬅初嘗做電影監製感疲累但滿足 兔年想拍不同類型新片 (21:21)

天盟娛樂旗下藝人李施嬅、海俊傑、關嘉敏、陳善渝、葉泓聲、許俊豪、龔柯允與及朱斐斐早前拍攝賀年照片，分享新一年大計。李施嬅表示：「2022年我嘗試監製一套電影，雖然過程好累，但今次都是一個好好的經驗，好有挑戰性，見到自己的作品完成好有滿足感。希望新一年可以有多些新嘗試，有機會拍攝不同類型電影。」她又感恩各位客戶一直的支持，過年將會在外地出席商演活動，希望大家兔年事事順利。

海俊傑剛從內地拍劇返港，他說：「希望通關後會多些機會返內地拍劇，新一年希望有機會拍電影，還有唱多些不同曲風，有新作品送給大家。」

忙拍無綫處境劇《愛‧回家之開心速遞》的關嘉敏說：「去年很開心可以入到《愛‧回家》這個大家庭，大家真的好似一家人，好有愛。新一年我會更加努力，為增值自己剛報讀新的戲劇班，希望可以在演技上發掘更多可能性，嘗試更多不同角色去挑戰自我。我多謝一直支持我的監製、導演及客戶，兔年多多指教。」

葉泓聲去年在機遇下跟朋友合資開一間cafe，是幾大挑戰，由選址到完成都是他們一手一腳處理，現在是試業階段，2月會正式開張。他好感恩這段時間有好多朋友支持，cafe正在穩定成長中。他亦感恩去年除參與不同電視劇及主持工作外，新一年都有新劇集拍攝中，希望有更多不同嘗試去突破自己。

許俊豪將開拍新劇，他表示：「過完年會開新劇《奪命提示》，亦有其他新劇安排中，好期待快些開拍， 我會繼續操弗， 迎接更多不同挑戰。」

（即時娛樂）