薛家燕拍《黃金萬両》帶歡樂給觀眾 孫仔鍾意唱歌有意栽培 (23:30)

薛家燕（家燕姐）相隔多年再拍劇集，與曹永廉、麥美恩、朱智賢、江嘉敏等合演的無綫賀歲劇《黃金萬両》明晚首播，她接受《明報》訪問表示當日公司邀請她拍攝時說：「新年大家都想見到你，會感到開心及好旺財。」令她覺得有個使命，如果能令到大家開心，是作為藝人想做到的事，加上賀歲劇她有興趣，便應承接拍。她喜歡劇集帶出的訊息：「是一家人要注重和睦相親，如何先得到『黃金萬両』？要經過自己努力及身邊人的扶持及團結合作，我覺得意識好。

《黃金萬両》在去年夏天拍攝，加上穿著古裝戲服較辛苦。家燕姐劇中飾演萬家拉麵店話事人萬紫千紅，有時早上5點鐘通告，她凌晨3、4點起身，而她本身夜晚有很多事務要處理，因此睡眠時間會不足。問到拍攝時的難忘事？她說是驚中暑：「因天氣熱，拍攝時見到有工作人員同特約演員冧咗，江嘉敏亦感不舒服，令我好驚，不停飲水及有3把風扇吹著我，不用拍時便除去外面件戲服。

家燕姐相信未來應該不會再拍劇，所以這部是好有紀念性的劇集。「我年紀有番咁上下，要顧及身體不要太辛苦。除非劇本及角色真的好好，時間又不會太辛苦。其實今次我好多謝珍姐（曾勵珍）、監製（吳冠宇）好遷就我的時間，幕後工作人員各方面配合，聽說拍出來畫面好靚。」

家燕姐近年減少幕前工作，她表示要放多些時間在家燕媽媽藝術中心：「中心好多學員現在都加入演藝圈，像鍾柔美、宋宛穎、雲浩影等。我是童星出身，覺得如果小朋友有天份是需要好好栽培，將來會是明日之星，目前在傳承方面做得不錯，見她們有好成績好開心。」她本身亦有個人品牌及其他工作，今年是忙碌一年。

前年孫仔出世後帶給家燕姐好多歡樂，孫仔經常要見她，又會嗌家燕嫲嫲，好叻仔，似她細個咁精靈。會否培育孫仔在娛樂圈發展？她指孫仔好鍾意唱歌，有同新抱講，等大一點如果鍾意便來藝術中心上堂，全部免費，新抱說好呀！會否想再抱孫？她坦言想，但這兩年見新抱在疫情下湊小朋友好辛苦，不想給她壓力，順其自然。至於兩個女兒石祐珊及石耀珠，家燕姐有提她們不要只顧忙工作，有時間留意有否適合的朋友，帶來給她看看，但她們說未搵到，希望早日遇到如意郎君。

欲知專訪詳情，請留意明天（1月21日）明報娛樂版。

（即時娛樂）