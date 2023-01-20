張天賦紅館演唱會群星捧場 李嘉欣被問劉鑾雄即擰轉面 (22:55)

張天賦（MC）首登紅館舉行一連3場《This is MC演唱會》今晚開鑼，晚上8時30分開始，熒幕先播出短片，片中MC趕往紅館開騷，洪嘉豪扮演司機接載他，期間問他為何開騷不預好兄弟洪嘉豪？MC說：「我靚仔過他、唱歌好聽過他。」衛蘭扮賣燈牌的檔販，為他唱歌打氣；陳蕾則扮保安檢查他的身分，幾經困難終於走入紅館。之後MC一身搖滾打扮出場，與舞蹈員跳唱《OVERKILL》揭開序幕，炒熱現場氣氛。

MC拿出結他自彈自唱《THIS IS MC》和《喜劇之王》後，跟全場觀眾打招呼，並提早拜年祝大家身體健康。他說：「大家都是『賦二代』（粉絲暱稱）嗎？我剛推出新EP，大家聽了未？我好緊張，第一次開個人演唱會，今次在疫情後坐滿100%。我自己都未平復，等我兜兩個圈平復下先。」MC提到拿起結他便掛念舊日街頭Busking的日子，他說：「都是唱歌啫，現在更大地方、更多人聽歌，不是更好嗎？不同，街上有收工的人、路過的人、跟朋友或情人行街一起的人，我可以唱歌帶回憶給他們，覺得為這個城市出力，不知大家有冇掛住Busking的我？」他指那時有很多難忘經歷：「有次唱唱下，我個打開放地下的結他箱多了6000元貼士，後來知畀錢我的人剛跟女友分手、從美國回來，他多謝我唱歌幾分鐘，畀他舒服空間匿埋。另一次，突然發現結他箱裏多了一個燒鵝髀飯，做Busking真的搵到食。」他指香港觀眾比較怕醜，不勇於表達，希望大家見到街頭表演者，覺得吸引和開心，不要吝嗇畀掌聲和歡呼聲支持，對他們是好大鼓勵。台下有觀眾大叫「我愛你」，MC講多謝並說：「我曾是迷失的小星星，由街頭唱到紅館，好神奇！我相信我得，你哋都得。」嘉賓有《全民造星II》B4組成員柳應廷、梁瑞峰、陳天翱與陳樂。

圈中人李嘉欣、梁詠琪、方皓玟、黎諾懿與太太、高海寧、李佳芯、游嘉欣、李璨琛與女兒Lucy等捧場。李嘉欣見到傳媒拍照時微笑望鏡，但被問到有否留意富商劉鑾雄的新聞時，她即擰轉面無回應。

（即時娛樂）