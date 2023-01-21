MC自評首場紅館騷未如理想 騷前壓力大失眠：狀况好抑鬱 (15:33)

MC張天賦昨晚（20日）於紅館展開一連三場《This is MC演唱會》，MC透露開騷前壓力大到失眠，擔心身體狀况、表現不夠好：「我對朋友講，我好慌，但經過今（昨）晚見到大家反應，我淡定好多，多謝各位觀眾買飛入場，成就我第一個紅館騷，This is MC，未必是最好MC，但我會努力改變自己，不斷去進步。」

MC在首場完騷後受訪，他表示未知會否開個唱Part 2，若然大家繼續支持，應該有機會發生，但他自評首場演出未如理想：「騷前有前所未有的壓力，我失眠、唔想食、唔想說話，狀况好抑鬱，去到演出後段，先搵番自己，好緊張，覺得好多嘢未發揮出來。」

MC在個唱大方自嘲，他說：「This is MC，我怕乜講畀人知，超市購物車係導演提議，我話好。」今次個唱沒有騷肌，MC表示自己為食又懶，未懂得掌握操練時間，留待將來再「找數」。

對於柳應廷（Jer）自MIRROR紅館騷嚴重事故後，再上紅館舞台，MC讚Jer表現出水準：「我希望邀請B4組重聚，跟阿Jer講，冇佢唔成事，佢好快就答應。」

現場觀眾反應熱烈，散場時仍不肯散去，可惜MC未有再安歌，他解釋：「我手上歌曲唔多，排Run down時已安排安歌環節。」

他是疫情下首位歌手在紅館開騷，能跟觀眾握手，MC說：「今次經歷好多第一次，紅館開個唱、座位開放100%、跟大家接觸，新年氣氛好開心，但我都有啲驚，萬一病點算，擔心剩下兩場演出，始終係半自殺式歌單，消耗好大體力同聲帶，怕自己不懂留力會失聲。」

有歌迷為買入場門票，被騙24萬元，MC也有留意報道，對於樂迷為自己損失金錢感非常遺憾：「希望大家不要亂信網上消息，這件事好不幸，我都有跟公司溝通，不希望再有類似情况發生。」

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（即時娛樂）