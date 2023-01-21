麥玲玲預測生肖運程（1）｜肖兔犯太歲需冲喜 屬龍留意人際關係 肖蛇較平穩 (18:53)

著名堪輿學家麥玲玲為《明報》讀者預測兔年各生肖運勢，想知所屬生肖來年財運、身體、事業等運程如何，由麥玲玲師傅逐一講解。

肖兔：屬兔的朋友來到兔年是犯本命年，是犯太歲的一種，中國人常說「一喜擋三災，無喜是非來，太歲當頭坐，無喜必有禍」，在犯太歲的年份，需要有傳統大喜事作為冲喜，結婚、添丁、買樓是最好的，如果沒有大喜事冲喜，今年要有心理準備比較動盪。幸好有吉星照着，分別是「歲駕星」，代表皇帝出巡；還有「玉堂星」，代表金玉滿堂；至於「將星」及「文昌星」，領導才能及讀書考試相當不錯。這一年來講，事業運幾好。凶星有「太歲星」、「劍鋒星」，代表容易受傷。逢犯太歲的年份，感情運容易跌盪，即是會結婚或分手，是關口年。為令自己穩定些，建議兔年佩戴狗形的飾物。

肖龍：屬龍在兔年有輕微犯太歲，叫害太歲，即遭人陷害，今年人際關係需要特別留意。雖然這個犯太歲不像本命年或相沖年變化較大，但都會有些麻煩事。幸好有吉星「太陽星」及「天空星」照著，「太陽星」是貴人星，代表男性貴人，如果做的行業同男士有關，如男士服裝、汽車、音響，是以男性顧客為主，屬龍在兔年算發展不錯。「天空星」代表天馬行空，今年想像力幾好。不過有凶星「六害星」，是遭人陷害、是非、口舌，所以今年做少些中介人角色的事，又或者不要幫人排難解紛較好。還有「晦氣星」代表別人不滿你，溝通的失誤，要好好同人相處。建議佩戴猴形飾物及百解飾物，對運程有幫助。

肖蛇：屬蛇的朋友在兔年相對比較平穩，因為在虎年犯太歲，好多屬蛇的朋友做事都一波三折，兔年是重新開始的年份，無論人際關係同財運都會好轉。兔年有吉星「天乙星」，代表做事比較順遂；「驛馬星」則代表走動，在兔年動中生財，能夠離鄉別井就更加理想。凶星有「喪門星」、「孤辰星」、「地喪星」、「飛廉星」，家宅運麻麻地，要留心老人家的身體健康。為提升健康運，建議不妨裝修屋企，或者換家俬，家宅運自然好些。至於個人方面，雖然「驛馬星」代表出門，但出門後容易不見行李，或者容易受天氣影響，要特別小心，不要參加危險的戶外活動。

（即時娛樂）