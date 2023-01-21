麥玲玲預測生肖運程（2）｜肖馬宜少說話多做事 屬羊先難後易 肖猴小心破財 (20:45)

著名堪輿學家麥玲玲為《明報》讀者預測兔年各生肖運勢，想知所屬生肖來年財運、身體、事業等運程如何，由麥玲玲師傅逐一講解。

肖馬：屬馬在兔年是輕微犯太歲，但不似本命年或相沖年變化較大，但破太歲代表人際關係的破壞，要特別注意人際關係的事。為令人際關係好些，建議少說話多做事，亦不要太多中間人角色或排難解紛的事，因為可能會好心做壞事，容易令人誤會。幸好有吉星「天喜星」及「太陰星」照住，「天喜星」代表喜事重重，如果想生BB或者結婚的朋友，兔年可以落實執行；「太陰星」代表女性的貴人星，如果做的行業同女性有關，如美容、化妝、女士服裝、兔年可說是財源滾滾來。不過「天喜星」亦代表桃花，男士不要對人太熱情，特別是已婚的，容易有三角關係。凶星有「貫索星」，代表有金錢瓜葛，錢銀方面要清楚些。建議兔年佩戴羊形的飾物，自然逢凶化吉。

肖羊：屬羊在兔年算不錯，因為羊與兔是好朋友，自然做事較順遂。有吉星「唐符星」是領導才能的星，事業比較旺。「三台星」好似樓梯代表步步高昇，無論感情運、事業運、財運都有進步空間。「天解星」是半吉半凶，是解決困難的星，有先難後易的意思。「華蓋星」是藝術才華的星，如果做的行業與創作或藝術有關，會發揮得不錯。不過「華蓋星」本身不太不利感情，有孤單的感覺。凶星有「官符星」、「五鬼星」、「浮沉星」，在文件、合約方面要睇清楚，否則容易出錯甚至要打官司。「五鬼星」是疑神疑鬼，「浮沉星」代表起落比較大，感情運會有些動盪，謹記要坦承溝通，關係會好些。

肖猴：屬猴在兔年是重新開始的年份，因為虎年曾經歷沖太歲，好多事變化如離離合合、事業都經歷一些事，兔年會穩定些。吉星有「月德星」是貴人星，做事自然較順遂；「國印星」是掌管權力，打工的朋友今年是事業進步及升職的年份；「地解星」代表搬遷，如果今年家宅運有變化都是好的，整體來講兔年會穩定好多。不過財運方面仍未得，因為有凶星「小耗星」，是細的破財星，投資的朋友要保守及較小心。「小耗星」是可以化解，做多些善事，或者平時不捨得購物都可以買下，所謂破歡喜財。

（即時娛樂）