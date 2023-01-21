麥玲玲預測生肖運程（3）｜肖雞沖太歲變化多 屬狗逢凶化吉 肖豬注意腸胃健康 (22:25)

著名堪輿學家麥玲玲為《明報》讀者預測兔年各生肖運勢，想知所屬生肖來年財運、身體、事業等運程如何，由麥玲玲師傅逐一講解。

肖雞：屬雞在兔年要有心理準備是12生肖中變化最多，因為沖太歲，起落比較大，有好多不穩定因素。當然中國人話沖太歲的年份有大喜事沖喜，如結婚、添丁、買樓較好。如果沒有這類喜事，通常會麻麻地。雖然無吉星，但好彩可以借兔的吉星，但借過來的星只有3成力量，勉強借到同事業運有關的，包括「歲駕星」、「玉堂星」、「將星」、「文昌星」，但都不是好夠力，所以在兔年宜動不宜靜，沖的年份不要坐定，因為犯太歲，好似人哋來打你，不走就會受傷。凶星有「歲破星」、「大耗星」、「欄杆星」，做事要小心。財運方面一定要盡量保守，人際關係亦要小心，因為「歲破星」是得罪比較重要的人，所以兔年不要太積極，將目標定低少少較好，並佩戴牛形及蛇形的飾物，可以保平安。

肖狗：屬狗在兔年有少少兩極化，狗與兔本身是好朋友，但合太歲有百分之三十的朋友麻麻地，百分之七十會幾好，要提防吉中藏凶。幸好有吉星「紫微星」、「龍德星」及「歲合星」，「紫微星」與「龍德星」是強而有力的大貴人，原則上可以逢凶化吉。「歲合星」一半是桃花星，本身有桃花的朋友，兔年不要對人太熱情，否則容易引發三角關係。還有合年份要特別留意家宅運，老人家的身體健康要注意，這些年份最好裝修下屋企，或換家俬。凶星有「暴敗星」，是起落比較大，所謂「三更窮、五更富」，記得積穀防饑，自然平安度過。

肖豬：屬豬在虎年過得麻麻地多波折，在兔年原則上穩定少少，雖然不是有好多吉星照住，只有「天廚星」，是一個飲飲食食的星，兔年比較多應酬，但認識的人相當不錯。這個年份特別要注意健康，因為應酬多經常外出，令睡眠時間不足，食又多，要做好體重管理及注意腸胃健康。凶星有「指背星」，代表被人篤背脊，人際關係要比較小心，少說話多做事。還有「白虎星」代表好惡的女人、及無理取鬧的人，如果上司是女性會比較挑剔。至於感情運，今年遇到的女仔脾氣麻麻，記得忍讓一下，否則會多拗撬。

（即時娛樂）