麥玲玲預測生肖運程（4）｜肖鼠有大貴人相助 屬牛需親力親為 肖虎要做健康管理 (22:59)

著名堪輿學家麥玲玲為《明報》讀者預測兔年各生肖運勢，想知所屬生肖來年財運、身體、事業等運程如何，由麥玲玲師傅逐一講解。

肖鼠：屬鼠在兔年輕微犯太歲，是刑太歲，身體健康容易有小問題，但不似本命年或沖太歲變化多，而且有吉星「天德星」照住，有大貴人幫助；還有「紅鸞星」是桃花星，單身一族不妨把握機會。至於「福星」是內心方面比較樂觀同開心，有少少幸運之財；「祿勛星」代表朝廷俸祿，有少少人工加。不過今年要好小心有比較多爛桃花，因為刑太歲年份再加上凶星「咸池桃花」，都是短暫桃花，容易有三角關係。如果有固定伴侶，就不要對人太熱情，抗拒一下外面的桃花，自然會好些。建議佩戴牛形飾物保平安。

肖牛：屬牛在兔年無沖無合，相對比較穩定，可惜今年無吉星照住，要有心理準備這些年份需要親力親為。借羊的吉星「唐符星」、「三台星」、「天解星」、「華蓋星」，全部對事業星有少少幫助，但對感情運及財運就幫助不大。還有凶星「月煞星」、「披頭星」及「吊客星」，「月煞星」是女性帶來的麻煩，今年不可以同女士做生意，否則因財失義；而「披頭星」、「吊客星」都是家宅運麻麻的星，今年特別注意老人家的身體健康。為提升家宅運，提議屋企有少少裝修，起碼換家俬、牀褥、或將壞的電器維修等，改善運氣。

肖虎：屬虎在兔年比在虎年本命年好少少，但未到完全好，因為老虎同兔仔都是半合狀態，今年好些，但仍需要辛苦及親力親為。加上無吉星，要借猴的吉星「月德星」、「國印星」及「地解星」過來，事業運有輕微進步，但財運同健康運仍然麻麻地。凶星「病符星」不是大病痛，但有少少健康問題，要做健康管理。至於「陌越星」是面對陌生環境帶來的壓力，可能是失眠瞓得不好。同埋經歷無論感情或事業運的變化，剛適應到，仍處於緊張狀態。建議多接觸大自然，或做運動。

（即時娛樂）