呂爵安(Edan)昨天(21日)26歲生日,身在法國出席巴黎時裝周及與家人歐遊的他,在社交平台分享生日感言。他說︰「Happy 26th birthday to me﹗Huge thanks to KENZO for inviting me and giving me an unforgettable experience﹗發現自己成日都講『冇諗過可以xxxx』,但事實係我呢幾年經歷嘅好多嘢都真係完全冇諗過!真係好榮幸可以參與Paris Fashion Week嘅活動,可以睇Fashion Show,可以見到咁多外國嘅名人!所以今次真係有好多好新嘅體驗同眼界大開!希望有下次!感謝大家嘅生日祝福﹗26歲要繼續努力繼續變得更好!」

