中年好聲音｜鮑聖光連環失準 與李思林雙雙跌入危險區 (13:45)

無綫綜藝歌唱真人騷《中年好聲音》昨晚年三十（21日）播出第8集，20強選手獻唱經典電影或劇集金曲比賽，經過一輪激戰，2名80+分選手誕生，分別為何博文、李佳和龍婷，鮑聖光及李思林則雙雙跌入危險區。

鮑聖光獻唱陳百強的《一生何求》，惟表現跌Watt，連環忘詞嚴重失誤。伍仲衡說：「一路聽都好辛苦，見到你又辛苦，我哋聽又辛苦，啲高音去唔到，係硬飆上去。」張佳添說：「唱甩歌詞唔係問題，甩咗旋律先係問題。」肥媽則表揚鮑大人的執生功力：「你有樣嘢好，你作歌詞，真係要畀掌聲佢，唔係人人做到，你作都唔緊要，最緊要唱到落去。」曾兩奪5燈成績的鮑聖光最終只獲得61分，成為全晚最低分。李玟家姐李思林被伍仲衡批評揀錯歌兼有音準問題，伍仲衡說︰「你嘅處理手法擺落隻歌度係完全唔啱，你應該唱啲小調、溫柔啲嘅歌，會更加容易感動到我哋。」李思林最終只獲得65分，與鮑聖光一齊跌入危險區。

3位80+選手中，同為歌唱導師的何博文及李佳同樣獲得81分高分數。獻唱《如果可以》的何博文被指唔識揸咪，肥媽即場示範拉咪唱歌，還說：「你個咪擺得唔好，揸咪係前面嗰度入聲。」與何博文相識多年的何廣沛專誠到場打氣，何廣沛表示︰「同佢係相識接近20年嘅好兄弟，今次純粹嚟支持，唔想畀咁多壓力佢。」

李佳獻唱《白天不懂夜的黑》，台風十足，獲肥媽大讚識用咪，惟演唱時感情欠奉。周國豐說：「服裝好配合首歌，同埋你把聲係幾啱唱呢首歌，奈何感情上要加啲苦功。」龍婷獻唱《甜蜜蜜》獲得83分，成為全晚最高分。肥媽大讚：「佢唱歌時好Enjoy、好Sweet，其實唱歌好簡單，你Enjoy人哋就會Enjoy。」龍婷指原本不敢以鄧麗君歌曲參賽，單立文回應︰「其實唱鄧麗君冇咩唔好，天后王菲都畀佢影響得好深。」

（即時娛樂）