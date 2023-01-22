曾志偉新年願望娛樂大家 麥玲玲：兔年大旺身材矮小 (18:49)

TVB大年初一賀歲節目《喜氣洋洋玉兔賀新歲》於中午12時舉行，無綫總經理曾志偉（節目內容營運）前晚帶隊到澳門做跨年節目，今日又準時出現向觀眾拜年。汪明荃、黎芷珊與陸浩明等擔任儀，胡楓以財神造型亮相，還有袁偉豪、樊亦敏、蔣嘉旻、江嘉敏、戴耀明與黃建東等參與演出。節目尾聲，曾志偉親自派利市，被藝員與工作人員重重包圍好受歡迎。

曾志偉談新年願望，表示希望大家開心，做節目也是想大家開心，這是製作的初心，給大家帶來歡樂。希望同事的工作順利、平安，最緊要不忘初心，用心做節目，觀眾會感受到並支持。志偉又稱疫情過後一切向好，他生肖屬蛇，麥玲玲師傅剛在節目講生肖時也說屬蛇的人驛馬動，今年已計劃多出動，跟不地方的政府、傳媒機構與網上平台合作。

今日麥玲玲師傅以粉紅色套裝亮相，一改以往紅噹噹的打扮，她笑言只是配合天氣故改穿粉紅色。過往玲玲師傅是中港兩邊走，在疫情期間她佔多數時間在內地，最近通關，她又可以繼續穿梭。玲玲師傅稱在過去3年已成為「隔離達人」，先後隔離過6次，7日、14日與21日的隔離也試過。問她兔年娛樂圈運動預測？她稱今年旺身材唔高，比較細粒嘅人但聲音是嬌滴滴的，又提醒今年是桃花年，但頗多爛桃花。她說：「會見到啲大纜都扯唔埋嘅人一齊，或短暫的桃花，3幾個月就冇咗嗰種戀情。」另外要注意是四綠文昌星入囚，四緣代表名人星，亦代表娛樂圈，好受關注但亦好容易犯法，故一定要小心。電影與電視會好蓬勃，但娛樂圈中人遇到的困難也特別多，會好嘈互相攻擊。

（即時娛樂）