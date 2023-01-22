袁偉豪聽張寶兒勸導收起火爆性格︰她變成我心靈伴侶 (17:04)

袁偉豪早前推出新歌《馬路英雄》，他接受商台《星光背後》訪問時，表示當年簽約力圖唱片後就遇上金融風暴，公司倒閉沒唱歌運。他說︰「細個年少無知想過做歌手，那時初踏足這行業，以為不用返學兼前途好，其實很天真像張白紙，什麼也不會，得啖笑，根本未準備好。」袁偉豪感激未選港男前的10年低潮，讓他結識不少音樂人，令他獲益良多才能於今天重拾音樂夢。他說︰「回頭一看我是感恩有入TVB前的10年，那10年有渾噩，但無牽掛無負擔之餘，亦學識很多，沒那10年，沒今天的我。」

2020年娶張寶兒後，袁偉豪變得火爆，多次於網上還擊網民。他慨嘆︰「其實我一向火爆，但我向來對人Nice，大家以為我變了另一個人，但回頭一看，是我太聚焦某些點，反而令自己不開心了。」袁偉豪坦言結婚初期頗介意被外間標籤為「豪門駙馬」︰「多少都會介意，是否真的要這樣形容？在我來看，為何要用你們的標準去批判不關你事的人？大家又知否你們的評論會影響人家的人生與心理？我的確就是被影響了，之前我可平衡到，但這2、3年疫情，我多了時間在家，或大家都多了時間留多了言。加上在工作上，我承認自己放不開，有些工作付出了努力未必有回報，更令自己不開心。因此，過去2、3年，對我是一個很好的人生課題，可以話飽歷辛酸。現在清醒過來，我會繼續用努力表現給大家看，我也是如常過活，就算你話我千萬駙馬、億萬駙馬又好，我都是一樣。」被問到有什麼轉捩點令他學會放下，袁偉豪說：「都夠啦！很累了，真的很痛苦！發生這些事後，我變得恐懼見人或跟傳媒做訪問。」

袁偉豪不再延續網上罵戰，張寶兒也有份勸導。袁偉豪說︰「她比我遲入行，初初拍拖時似我輔導她，但這2、3年她變了上靶，她真的變成我的心靈伴侶。有很多次我生氣時找不到宣泄，在社交平台呻多了兩句，她發現後會跟我說『刪咗佢啦，唔好令事件延續同重覆』。我最初仍會有掙扎，會覺得我也是人，也會有喜怒哀樂。她會讓我想深一層，不開心也毋須讓外界知道。既然改變不到世界，就改變自己。我們能成為夫妻，都是因為可互補不足，她真是我Soulmate！」

（即時娛樂）