楊明2020年8月於半山馬己仙峽道發生交通意外,被控不小心駕駛及車窗玻璃透光度不足兩罪。去年12月22日被高等法院駁回不服刑罰上訴,維持原判,即時服刑,入獄18日,並已於今年1月7日出獄。他在15日更新社交平台facebook的照片,其中一張是他戴口罩的照片,另一張則是和毛孩合照,相中的他神情輕鬆,露出笑容。

今日年初一(22日),莊思明在社交平台分享與家姐莊鍶敏、莊思華一起吃飯時的合照。楊明也在場,身穿粉紅色上衣的他面露笑容,精神奕奕,跟身穿桃紅色衫的女友莊思明襯到絕。莊思明留言︰「恭喜發財﹗祝大家鴻『兔』大展,『兔』氣掦眉,兔年大吉﹗最緊要都係身體健康﹗Happy Chinese New Year ﹗」她又寫下「we stay together」、「family time」、「the best is yet to come」等主題標籤。

