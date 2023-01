MIRROR成員「教主」盧瀚霆(Anson Lo)昨天(22)晚上9點預告有驚喜送給神徒(粉絲暱稱),原來Anson Lo宣布他的自家品牌「ALLOVER」於1月27日面世,品牌英文名分拆開便是Anson Lo的英文縮寫"AL"再加"LOVER",品牌官網上載一條宣傳片,片中教主正在講電話,他用氣聲說:"Hi Stranger",電話筒內傳來女聲說:"Have you ever been in love",不少神徒感興奮,並留言已預留利市錢給教主,紛紛期待品牌推出:「銀包ready!!希望夠貨」﹑「server過咗壓力測試未?」﹑「錢錢readyyyyyyy!0127 come on!」﹑「你需要一位不收人工、任勞任怨的店員嗎?」

(即時娛樂)