張天賦完成3場紅館個唱 唱《給缺席的人唱首歌》獻亡父 泣不成聲 (13:26)

MC張天賦《THIS IS MC》一連三場紅館演唱會，昨晚（22日）大年初一圓滿結束，尾場除了逾萬位觀眾外，更做了網上直播，有39個國家及地區樂迷一同觀看。

這3晚每當MC唱到《單車》時，都強忍淚水才能唱下去，昨晚也不倒外，昨晚唱新歌《世一》前，MC向觀眾吐心聲：「好開心今年成為第一個係紅館度過嘅歌手，多謝大家畀咗一個可以握手，可以討利市，可以坐滿100%嘅紅館演唱會，今（昨）日我喺台下，未出場前真係好緊張，今（昨）朝起身發現喉嚨好腫，個人好累，沙聲，我真係緊張到想喊，但係我同自己講，唔得！我一定要撐住，好多朋友食緊炒價嚟睇，我更加不能辜負你哋。今（昨）日嘅我未必係最好嘅我，我必定會繼續努力，努力認識自己，努力學習去進步，多謝大家，我會畀心機，務求可以喺大家心目中做到《世一》！」

MC唱最後一首歌《時候不早》時坦言非常不捨：「前幾日因為一直好擔心聲音狀態，好想向每一位觀眾負責任，今（昨）日終於放下心頭大石，同埋比我想像中，原來大壓力好多。」

繼而他忍不住落淚：「我會成日質疑自己，死啦....對唔對得住呢班觀眾，我值唔值得係紅館開呢個騷，我諗咗好耐，但係我叫自己要堅強，一喊我把聲就冇咁好，所以每次都忍住忍住。係你地話畀我聽，我係值㗎！

我喺到祝每一位都身體健康，心想事成，未來日子有我嘅歌陪伴你哋，繼續支持我，希望將來有更多歌可以做安歌環節，希望下一次演唱會，唔會係前一日出歌，希望到時大家都識得唱，同我一齊唱，送畀大家今（昨）晚最後一首歌《時候不早》。」唱了幾句後，MC泣不成聲，現場歌迷即時全場大合唱為他補上，場面充滿愛及感人，不少歌迷也忍不住流淚。

完場後，觀眾不肯離去，不停大叫安歌，最終MC再次升台，他再次多謝大家支持，並解釋頭兩場沒有安歌原因，他說：「咁多晚冇安歌，我係台下面，聽到大家叫安歌，其實好心痛，請原諒我，因為我好怕聲音狀態未係最好，我又好擔心唔早啲休息，會影響第二日表現，我又冇咁多歌...今（昨）晚最後一晚，我揀咗呢首歌，希望達到歌嘅意思，留畀心入面嗰個人，送畀大家《給缺席的人唱首歌》。」MC將這首歌獻給天上父親，他唱到中段已泣不成聲，歌迷亦跟著他落淚，場面感人。

（即時娛樂）