張敬軒緊張失眠 3日內為賀歲片跑50場謝票 組「超神經拜年團」勁爆笑 (15:54)

張敬軒雖然緊張到失眠，但他仍賣力連跑50場謝票；同時又組「超神經拜年團」拍攝節目。（大會提供）

由張敬軒﹑王菀之（Ivana）﹑魏浚笙﹑白只﹑洪嘉豪﹑黃正宜﹑楊天宇等合演的賀歲片《超神經械劫案下》，前晚（21日）年卅晚正式上映，身為影壇新丁兼首次擔正賀歲片男主角的軒仔，雖然自電影上映以來，均緊張得睡得不好，但他十分賣力，3日內共跑了50幾場謝票。

軒仔表示：「喺演嘅過程中，可能係大家嘅默契、不同嘅理解，都充滿咗好多喜劇感喺入面，但喺呢部戲入面有樣嘢希望大家都睇得到，就係我哋『解款員』句口號：『用心守護 拼死悍衛』，因為喺我哋成長過程當中，冇人話畀我哋聽成長嘅代價，就係有啲嘢會慢慢失去、要接受一啲無奈嘅事實。但我相信喺我哋共住嘅世界入面，依然有好多嘅價值觀、或者我哋人生覺得應該要堅持嘅地方，希望2023年通過呢部電影，可以提醒大家，無論喺生活上、工作上、感情上，遇到乜嘢挫折都好，都一定要用心守護。」

連日來軒仔除了不停謝票，他更組成「超神經拜年團」拍攝節目，孖Ivana跟劇中一眾演員包括：白只、楊天宇、郭思（Suey）、黎峻（Kenneth）、張明偉及邱頌偉大玩遊戲及拜年。

節目甫開始，軒仔先跟Ivana、白只、Angus及Suey進行新年的指定活動：打麻將。雖然是打廣東牌三番起糊，八番128，但當中加入不少搞笑規矩，如每次摸到花、上牌或碰牌，都可以為該回合增加規則，犯規者將會被暫停下一輪摸牌，限時1小時，贏得最多錢的一名為勝。

洪嘉豪首先摸到花，所以他便定下第一條規矩：全程講英文；隨後軒仔摸到花，他又定規矩：全程講中文；不過坐在軒仔下家的Ivana同樣有花，她便立即改回恢復講英文的規矩，氣得軒仔立時反白眼，十分搞笑。

眾人不停說古靈精怪的英文時，坐在軒仔旁邊的Suey不停說廣東話，而且又「篤爆」軒仔手上的牌，當軒仔一有機會碰牌時，本來他加了一條「講嘢要高音」的規矩，但隨後又轉為："I want to mute this voice."全場爆笑，更謂："I just enjoy this kind of quiet."

隨後眾人又不斷加入騎呢規矩，如精通日文的Ivana，將講英文轉為講日文，不准說hey、碰牌時要唱歌等，笑料百出，最後軒仔以256元勝出牌局。

（即時娛樂）