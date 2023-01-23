17歲炎明熹首登央視春晚舞台：人生難得經驗 (16:15)

炎明熹（Gigi）去年參加《聲生不息》在內地人氣急升，17歲的她出道時間雖然短，但已獲邀參與除夕晚中央廣播電視總台一年一度跨年盛會《2023年春節聯歡晚會》（春晚），與全國觀眾送虎迎兔，除舊迎新歲。

當晚Gigi身穿紅色連身裙，與一眾前輩及演員歌手合唱歌曲《青春向太陽》，盡顯青春活力，她又與台上藝人前輩互動，表現亮眼。演出後Gigi與工作人員品嘗熱騰騰餃子，來一頓遲來的「團年飯」。Gigi表示首次踏上春晚舞台，心情緊張又榮幸，能夠於春晚演出，首次與全國觀眾度過除夕夜，是人生難得經驗。

Gigi為演出花盡心思，在學校選修服裝成衣與紡織及視覺藝術科的她，首次將知識學以致用，又發揮服裝設計天分，與設計師設計紅色連身裙，除了在領口加上大紅花以配合春晚「花」的主題外，Gigi亦加入兔年元素，在盤扣加兔耳朵，增添可愛青春感。

除了央視春晚外，Gigi亦獲邀參與大年初一廣東衛視春晚節目《遇兔呈祥大灣區》，一連參與兩個大型春晚活動，Gigi表示這個農曆新年，過得特別難忘。

新一年Gigi人氣持續高企，除了獲得兩大春晚演出邀請外，亦獲微博音樂盛典「年度新銳歌手」及憑歌曲《蜚蜚》，勇奪2022 QQ音樂巔峰榜的「綜藝年度最佳舞台獎」，Gigi對獲獎表示開心又榮幸，她說：「感恩有每一位陪伴著我的人，因為有大家，才會有我，真的感謝你們，亦很感恩在路途上遇到的每一位音樂人、各位老師、朋友。」

Gigi春晚旅程行程緊密，但難得與家人聚首，百忙之中和他們度過農曆新年。她向粉絲拜年，祝願大家身體健康﹑順順利利﹑做到自己最想做的事情。

（即時娛樂）