「大表哥」到山形縣型爆滑雪 Stanley被侄兒派檸檬勁冇癮 (16:55)

邱士縉在Ig除了貼出在山形縣滑雪型仔照外，還上載他和可愛侄兒互動片段。（Ig圖片）

MIRROR成員「大表哥」邱士縉（Stanley）昨天（22日）大年初一，在社交網貼了在日本山形縣滑雪的照片，相中的Stanley一身型爆滑雪裝束擺甫士，他寫道：「新年快樂﹗Thanks 山形! 滑雪永遠最高興的﹗#mirrorweare #latergram」。

另外，Stanley在Ig限時動態貼出被侄兒請食檸檬的短片，他搞笑表示做人阿叔甚艱難，話說早前Stanley跟家人食飯，他的可愛侄兒「細邱生」悠禮也在場，其間Stanley熱情地走到侄兒身旁，準備和他玩耍，豈料「細邱生」向他派檸檬，大叫"No﹗No﹗"，Stanley則為自己辯護，聲稱細邱生未熱身，加上有感自己表現熱情澎湃，所以他決定收歛少許再來過，他搞笑寫道：「我有嘅係鬥志呀﹗唔驚呀﹗」

結果Stanley再被侄兒派多次檸檬，細邱生還搞笑向叔叔說拜拜，令Stanley狀甚無癮，他再在Ig限時動態寫感受：「我阿哥話阿細邱生淨係對住你係咁，佢搭Lift見到啲阿叔（係真係阿叔嗰啲阿叔，唔係我呢咁靚仔嘅阿叔）都會熱情款待，但對我....除咗佢唔鍾意我靚仔過佢，我諗唔到其他原因。"有蟻"（悠禮）其實你阿叔我都話晒係一個"住先（巨星）"，好多人都想我發過去嘅呢﹗俾下面子好無？再係咁﹗我登報斷絕叔侄關係。」Stanley還附加兩個笑到喊emoji呢﹗

（即時娛樂）