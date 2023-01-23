視帝視后炮製「兔年許願圖」 陳山聰盼再添丁追女 江美儀寧吸金感情隨緣 (18:32)

陳山聰和江美儀盼兔年拍住上登台，不論廣告、電視、電影都好，總之長拍長有。（資料圖片/劉永銳攝）

陳山聰和江美儀虎年在演藝事業上大放異彩，於無綫《萬千星輝頒獎典禮2022》，分別登上視帝視后寶座，演技備受肯定。2人已封定海量利市，亦趁農曆新年炮製「兔年許願圖」迎新歲，向《明報》讀者分享新年願望。

陳山聰指已故公公是書法家，媽媽亦寫得一手好字；江美儀畫功了得，早前聯同梁洛施以佛像畫作參展，他們決定來一次Crossover送虎迎兔，於大紅紙上合力完成「兔年許願圖」，盼大筆一揮，年頭好到年尾。

2人坦言搵錢最實際，盼兔年拍住上登台，不論廣告、電視、電影都好，總之長拍長有。陳山聰說：「我們在新劇《隱形戰隊》雖然都有對手戲，但實在太少了，希望下一次可以由頭帶到尾，有多些對手戲。」他們認為成為視帝、視后後，並不代表登頂，得獎只是過程，達到其中一個點，要更加努力，盼揭下一頁的時候好過這一頁。

陳山聰盼兔年「一索得女」，更笑言寫出來要給壓力老婆，他說：「想要（囡囡）很久，生兒子Jaco之前，別人問我時，我都坦白說好想要個女，不過兒子出世後都好好，大家見到我有幾大的父愛，亦都沒有失望，埋怨為什麼不是女兒。既然拿了大獎，老婆不能say no啦！兔女或龍女都好，我會盡力希望快些，雖然忙於開工，但不緊要，覺得湊到一個『好』字就最好，亦都足夠。」

至於江美儀在兔年會否渴望姻緣？她說：「有沒有都好，最緊要開心，有時有又煩、沒有又煩，這兩年真的坐得太久，都是盤滿缽滿先，緣分幾時都可以有。」

（即時娛樂）