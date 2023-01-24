顧嘉煇喪禮上周低調舉行 周啟生徐日勤仙杜拉現身送別 (14:44)

殿堂級音樂人顧嘉煇（煇哥）今年1月3日在加拿大離世，享年92歲，喪禮日前（21日）以私人形式在當地舉行，獲邀出席的均是煇哥的親屬及生前摯友，當中包括徒弟鍾肇峰、周啟生及徐日勤，以及音樂人盧東尼、曾演唱煇哥作品的仙杜拉、雷安娜。儀式進行大約一小時，煇哥的靈柩奉移當地墓園安葬。

仙杜拉表示︰「他讓我唱《啼笑姻緣》，我很幸運﹗全世界、每一個香港人都知道（這首歌），我心想那麼多歌星，他為何不找，要找我（唱）呢？很感恩他給我這個機會﹗他是我的恩師﹗這首歌真的很轟動，全世界的廣東人都認識這首歌，帶起了我的名字。煇哥給了我這個大機會，很感恩﹗」雷安娜說︰「煇哥雖然很少說話，但我覺得他一點也不嚴肅，因為他對任何人也是微微笑。我覺得他很好人，跟他工作很開心，因為在錄音室工作時，他會跟你說感覺是怎樣，而且給予很大自由度讓我們去發揮，所以跟他一起很快完成工作。」

周啟生表示他心目中的煇哥是個活潑調皮的大細路︰「他並不是我們平日在電視看到的那麼嚴肅，在家裏時經常說笑。他在電視看到那時很流行用餅乾沾朱古力來吃，便立刻叫我去買。『你還不快點去』，很可愛﹗真的很可愛﹗他叫我買雪糕給他，買糖給他，很多東西，他簡直是一個大男孩﹗」徐日勤表示煇哥是他的大恩人，當年在街上執他回來，錄唱片時幾乎指定要他彈琴，又帶他加入無綫參與樂隊。

鍾肇峰回憶當年在國泰片場認識煇哥，他當時是音響助理，煇哥是配樂師。鍾肇峰表示︰「錄音室有個三角琴，我有空時就彈琴。他便經常說︰『你怎會適合當音樂助理，你不如當我的助手﹗』我便是那個時候正式跟隨他。當時有部電影叫《玉樓春夢》，描述一個音樂家有錢時備受追捧，落泊時卻無人理會。煇哥當時在配樂，他看到這個畫面便說︰『有沒有這樣壞？真的有人如此壞嗎？』可以看到他心目中是沒有這樣壞的人。」

（即時娛樂）