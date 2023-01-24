甄子丹看透贏輸 五勞七傷堅持繼續打 嘆觀眾不愛他演文戲 (19:21)

甄子丹監製、執導及主演電影《天龍八部之喬峰傳》，今個農曆年跟黃子華的《毒舌大狀》和張敬軒的《超神經械劫案下》正面交鋒，他不擔心票房會被比下去，直言大家戲種不同，自己也看淡了輸贏。「子華當然有他的實力，加上累積《飯戲攻心》票房佳績，大家會想睇《毒舌大狀》。不喜歡看甄子丹的動作片，永遠都不會看；喜歡的，就會來看甄子丹今次搞什麼。希望大家部部也看，重現當年香港電影百花齊放的景象。」甄子丹坦言即使輸了也無所謂，認為每件事不是輸就是贏 ，他的電影從前也贏過，輸一下又有何問題。

甄子丹回憶當日決定拍《喬峰傳》，不停反覆構思要怎樣拍和怎樣演。「以前的武俠片，大家也看過，徐克執導的，我也演過幾部。今次重新拍攝，我以觀眾心態去思想，為何現在年輕人喜歡看Marvel電影，就是因為夠直接，所以我在設計動作場面時認為有新的視覺享受便足夠，沒想得太過複雜。」甄子丹欣賞喬峰能抵擋任何輿論、承擔到壓力、淡然面對外界言論，他坦言年輕時會介意要面對輿論和壓力，但隨住年紀大了，快將60歲的他已豁達很多，亦感恩仍然有戲拍，未被觀眾遺棄。有指上一部監製兼主演的電影《搜救》票房失利，《喬峰傳》在內地被迫變為網絡電影，甄子丹對傳聞一笑置之︰「點講得清，一開始就是網大投資。我不覺得在網大上映是失禮，拍電影就是希望有更多人看到自己的作品。網絡傳播力很大，盡量用正面的角度去看，你會開心點。」

拍動作片數十年，甄子丹早已五勞七傷，他坦言想過退下來，惟市場不容許。「我不是用負面態度再去講《搜救》，原來觀眾不喜歡我演文戲，他們喜歡看我打得好勁的動作。我完全可以接受，無理由刻意不讓觀眾看。以前我對太太說拍到55歲就退休，幾年前拍《大師兄》時本着這想法，自己演少一點去帶新人，但事實證明市場仍想看甄子丹打，所以沒必要不打。我現在還打得兩吓，當我感到觀眾不再喜歡看我，就不要阻住地球轉了﹗」

欲知專訪詳情，請留意明天（1月25日）明報娛樂版。

（即時娛樂）