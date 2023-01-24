古天樂公司指拖欠編劇薪金為失實指控 委託律師發公開信回應 (20:29)

「編劇權益聯盟」faecbook專頁昨天（23日）發出公開信，稱要求就《紙皮婆婆》的不公真相與古天樂直接對話。「編劇權益聯盟」發文表示︰「編劇權益聯盟去年接獲電影項目《紙皮婆婆》的編劇兼導演任俠求助，發現該片的製作公司天下一在處理編劇費、編劇合約、及『金馬創投百萬首獎』的獎金分配上涉及嚴重不公。任俠作為《紙皮婆婆》的主要編劇，不但被排除於編劇合約之外，編劇費更被拖欠超過三年，最終須由聯盟協助追討。天下一於毫無預警之下單方面中斷《紙皮婆婆》項目和取消任俠的導演合約，更在從未得到任俠同意下，擅自分配並透支由雙方共同擁有的『百萬首獎』獎金。聯盟多次就上述事件與負責此項目的天下一高層交涉，惟未能獲得合理的解釋和後續安排。我們現在嚴正要求與古天樂先生直接對話，以盡快解決《紙皮婆婆》項目開發權和獎金去向等事宜。」

公開信中曾提及任俠追討編劇費時，天下一高層以「編劇費已全數發給舒琪」為由拒絕受理。導演舒琪回覆傳媒時稱現時與該計劃無關，並透露製作方已取消有關項目。而天下一發言人則表示曾就事件分歧主動作出交涉，惟未得到對方回覆，對有關的失實指控感到錯愕和遺憾。發言人指事件已交由律師處理，公司會保留追究權利。

古天樂的「天下一電影」今日委託律師行作出回應，表示天下一於去年5至10月期間一直與編劇任俠一方尋求解決共識，雖感到對方強詞奪理仍忍讓，至去年10月31日仍提出解決協議書草稿，希望能和平解決分歧，並提議可討論其他修正建議，但一直得不到回覆，因此對「編劇權益聯盟」發出公開信感到錯愕及遺憾。至於編劇合約問題，天下一委任的編劇是舒琪，而任俠是舒琪向天下一推薦的，並簽訂電影導演合約。天下一隨後與舒琪簽訂電影編輯及監製合約，並按合約分別向舒琪及任俠支付相關期數的酬金。任俠有參與劇本一稿創作，舒琪為此向他支付67500元酬金，這是他們兩人之間的合作協議，與天下一無關。

對於「天下一獨佔金馬創投百萬首獎」的指控，天下一指內容失實，表示天下一以製作公司身分報名參加，最終獲100萬台幣（約25萬港元）獎金，扣除稅款後實得80萬台幣（約20萬港元）。天下一表示擬將款項用來製作該片，但後來決定停止開發該片，並收到任俠要求分獎金。由於任俠要求分獎金沒有先例，天下一與基金會接洽，金馬創投稱不會回收已撥款的現金獎，天下一決定不扣除任何製作前期支出，與製片、任俠及舒淇四方平分，但任俠要求分得一半獎金、將舒琪排除在外，及以1000元港幣回購劇本，令天下一不解。

（即時娛樂）