黃金萬両｜薛家燕自爆有少女心 跟李成昌拍吻戲怕醜面紅 (16:40)

薛家燕、曹永廉、麥美恩（Mayanne）、朱智賢、黃子恆、馬貫東、徐榮、江嘉敏，今天（25日）到鑽石山出席劇集《黃金萬両》宣傳活動，眾人玩遊戲外，薛家燕獻唱主題曲。薛家燕表示今年大年初一已收到驚喜，1歲半的乖孫學識用普通話拜年講恭賀說話，非常可愛。

提到與李成昌劇中有接吻戲，家燕姐笑說：「古裝少拍Kiss戲，以我這年紀拍Kiss鏡頭更少，李成昌說可以就我，激烈又得﹑蜻蜓點水又得。其實我內心想激烈的...哈哈，但不知觀眾想法如何，我們拍了幾次，不知導演怎樣剪，都幾好玩。（拍了蜻蜓點水式？）又不單止一點。」

她回想幾十年沒拍親熱戲，對上一次親熱對象是曾江和黎小田：「今次拍攝時，我有點怕醜，個心呯呯跳，雖然我年紀大，但有顆少女心，想不到自己面紅，導演問我是否塗了胭脂。」

問到拍接吻鏡頭有沒有要求清場，家燕姐說：「沒有，又不是拍做愛（戲），如果拍做愛，都要考慮一下，如果搞笑，觀眾又睇得開心會考慮一下。」有網民發現家燕是第一代兔女郎，她說：「我是第一代，第二代是夏蕙姨（黃夏蕙），我早前在美國遇到夏蕙姨，她說在三藩市黃大仙廟上頭炷香，會扮兔女郎，好似造型好性感。（你會否再扮？）我要想一想，等我條腰先變幼一點。」

（即時娛樂）