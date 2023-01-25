應屆港姐化身可愛賀年兔寫揮春 林鈺洧盼掃走負面新聞 父母一團和氣 (19:15)

邢慧敏笑言自己花心，她說喜歡丁子朗的年輕、林盛斌的搞笑和苗僑偉的佬味。（陳釗攝）

梁超怡若獻出熒幕初吻，她會選擇黃宗澤，讚對方靚仔﹑演技又好工作又認真。（陳釗攝）

應屆港姐冠軍林鈺洧、季軍暨「最上鏡小姐」梁超怡及「友誼小姐」邢慧敏，今年迎來入行首個農曆新年。適逢兔年，3位靚女化身可愛賀年兔，並即席揮毫，寫揮春祝福《明報》讀者金「鈺」滿堂、心曠神「怡」、送虎「邢」兔。去年當選後是非不絕的林鈺洧，盼兔年掃走負面新聞，父母一團和氣。

3位港姐對自己作品的要求都非常高，拿起毛筆寫完一張又一張，誓要寫到滿意為止，林鈺洧更使出絕招「潑墨」，令揮春更添氣勢。

談到新年習俗？林鈺洧表示兒時跟媽咪生活，對方較為西化，所以不太注重團年飯和派利市傳統習俗；直至她長大了搬出來住後，每到新年就會邀請大班朋友到屋企吃團年飯：「大家會食盆菜，我又會煎年糕、蘿蔔糕，還有炮製我拿手的煲仔飯。食完之後我們又會飲酒和打牌。」

林鈺洧去年當選港姐冠軍後，其父母就當年家暴一事隔空互相指控，引發「羅生門」事件，夾在中間的她無辜成為磨心，加上又傳出連串負面新聞，令她形象受損而不開心，不過令林鈺洧開心的是，公司同事認識過她後，都指她並非如報道所寫的性格，她說：「不過他們都說報道對我有影響，我會更加努力，讓大家看到我真實性格。（真實性格是怎樣？）沒有報道寫的那麼衰。」

新一年，林鈺洧盼父母一團和氣，所有是非離她而去，順利平安、心想事成、事業步步高陞，她說：「完成港姐任務後，希望可以嘗試不同的發展，例如拍劇、主持和司儀，拍劇要我演任何角色都可以，醜角都沒問題，最緊要突破自己。」

梁超怡當選後率先彈出，有份拍攝無綫真人騷《不可能任務2》，梁超怡心情緊張，始終是處女作，拍攝時難免有點怯，又擔心要否顧及港姐形象，幸好經導演和前輩提點，讓她可放鬆投入去拍攝。

欲知專訪內容，請留意明天（26日）明報娛樂版。

（即時娛樂）