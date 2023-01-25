《紙皮婆婆》糾紛未解決 任俠開腔：挺身?還是閉嘴盲撐？ (23:05)

「香港編劇權益聯盟」於前日（23日）在facebook專頁就《紙皮婆婆》的不公真相，要求與古天樂直接對話。主要是《紙皮婆婆》的編劇兼導演任俠指控古天樂旗下的製作公司天下一，對該片的處理編劇費、編劇合約、及「金馬創投百萬首獎」的獎金分配上涉及嚴重不公。公開信內容提到任俠作為《紙皮婆婆》的主要編劇，不但被排除於編劇合約之外，編劇費更被拖欠超過三年，最終須由聯盟協助追討。天下一於毫無預警之下單方面中斷《紙皮婆婆》項目和取消任俠的導演合約，更在從未得到任俠同意下，擅自分配並透支由雙方共同擁有的「金馬創投百萬首獎」獎金。

翌日，天下一在社交平台上載律師信，就「香港編劇權益聯盟」與任俠的指責逐點反駁，並指有關文章對當事人惡意虛假陳述與誹謗，要求刪掉文章與公開道歉。事件有後續，今日「聯盟」再公開跟天下一製作總監廖婉虹的對話截圖，指「天下一監製 互相包庇 律師信繼續迴避指控」。公開信提出疑問：「開工超過三年，追討先有錢收，合理嗎？」又指對方的律師信胡亂演繹基金會條文，要求跟古天樂直接對話是了解問題成因，杜絕同類情況。最後說：「至此，我們仍然只得一個訴求：與古天樂先生直接對話。」至於公開「聯盟」跟廖婉虹的對話截圖，是雙方相約會面中，曾參與《紙皮婆婆》的舒琪拒絕跟任俠同場。網民議論紛紛，有分析事件跟古天樂無關，明顯是任俠與舒琪之間的問題，應自行處理。亦有網民支持任俠，指情況是「公司有個新導演努力搞部戲四年，然後畀人一腳伸開，拖完糧仲要告誹謗。跟住留言啲人仲喺度blame the victim。」

任俠今日亦在個人社交平台轉發「香港編劇權益聯盟」的公開信，寫道：「愛香港電影，支持天下一是應該有不公義就挺身指出？還是應該閉嘴盲撐，讓古生身邊的『宦官』把他的名聲、地位、資源蠶食殆盡呢？」

（即時娛樂）