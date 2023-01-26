李婉華被假新聞惡意攻擊感遺憾 發嚴正聲明以正視聽 (16:12)

已移居加拿大逾20年的李婉華，近日在社交網貼出嚴正聲明以正視聽，李婉華表示近日有YouTuber及facebook群組斷章取義，影射她本人曾經和某移民公司合作，讓移民港人蒙受損失，李婉華昨天在facebook貼出嚴正聲明，內容如下：「我和該移民公司的合作形式，只限於在YouTube平台分享移民資訊，本人絕無參與其公司的內部運作，本人並且與該移民公司的YouTube 合作，於上年2022 年5月已完結。對於本人自創立YouTube平台後，多次在網上被無理，毫無理據，及惡意的攻擊，深表遺憾！對於一直支持我的朋友，網友，以及觀眾，深感抱歉！本人將保留一切法律及追究權利。」

今早（26日）李婉華在facebook有感而發寫道：「近年溫哥華網絡欺凌嚴重，有FB群組及YouTuber，想形成一股勢力，不斷欺凌，詆毁，發放假消息及Fake News（假新聞），互相攻擊，這是我生活在此20多年罕見的。希望網民眼睛是雪亮的，不可助長此歪風繼續。」

黃秋生和梁芷珊分別留言撐李婉華，黃秋生寫道：「婉華，駛鬼理佢哋咩？見一個删一個。佢哋就係想俾人閙（鬧）咋。好悲慘嘅人生。」李婉華回覆黃秋生：「佢哋做假新聞攻擊我，無端端話我呃人錢。」梁芷珊則安慰李婉華：「唔好影響心情，做自己事。其他人眼晴是雪亮的，你加油！」

（即時娛樂）