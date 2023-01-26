黃子華刷新個人紀錄 短短半年成億萬票房男星 (17:00)

黃子華、謝君豪、王丹妮、廖子妤、王敏德、何啟華、楊偲泳及栢天男主演的電影《毒舌大狀》，上映5日票房衝破3000萬，創下香港電影史上港產片最快紀錄，更成為港產賀歲片開畫票房NO.1、賀歲片單日票房NO.1、近5年開畫票房NO.1、近5年單日票房NO.1以及子華個人作品開畫票房NO.1，寫下6項驕人成績。《毒舌大狀》在美國、加拿大也成為近5年同期賀歲港片票房NO.1、入場觀影人數NO.1以及上映影院數量NO.1。截至今天（26日）早上11時，《毒舌大狀》累積票房已過3417萬。

黃子華率先於年30晚看《毒舌大狀》午夜場，他表示完場後被一位幸運兒認出，為對方簽名留念。他說︰「年30晚潛入戲院睇午夜場，足足有20年冇睇過午夜場，相當興奮。睇完戲，我朋友直情睇到心口痛，因為劇力逼人，觀眾又屏息靜氣欣賞，好少人會去洗手間，忍住都要睇完至去，好感激大家專心，希望大家要繼續支持午夜場，以及感謝阿爾柏仙奴成就林涼水，因為佢唔識中文，角色至落到我手上。」

對於《毒舌大狀》有如此好成績，子華感到意外及驚人︰「當年《棟篤特工》都要累積一段時間至有幾百萬，1日600幾萬係個驚人紀錄。其實能夠破自己紀錄相當好彩，連續拍咗兩套絕對有質素嘅電影《飯戲攻心》同《毒舌大狀》，希望可以連續拍到3套好戲，感恩短短半年內累積票房過億，感激觀眾支持以及幕後創作人。《毒舌大狀》票房有驚人數字嘅話，我隨時現身謝票。」

謝君豪說︰「《毒舌大狀》票房相當好，非常感激大家，冇預計到票房數字，不過當然愈多愈好，如果真係要畀一個數，不如就1億啦，到時我獻唱一曲畀各位世叔伯聽。」王丹妮表示：「無限感激大家熱烈支持《毒舌大狀》同每一位演員，能夠新年期間喺戲院透過大銀幕同大家一齊過，別具意義！新一年祝大家繼續身體健康，百毒不侵，然後帶埋屋企人同朋友一齊繼續支持《毒舌大狀》。」

廖子妤表示票房好完全是她預計之中︰「非常睇好之後票房成績，好榮幸自己能夠參與呢部電影，希望再同大家合作。其實我個角色好好玩，因為大家睇完都話好憎我。」楊偲泳開心到不知說什麼好，多謝大家支持。她表示只要導演出聲，原班人馬拍續集或再合作嶄新題材都完全可以。栢天男覺得很驚喜以及希望拍續集，假若票房去到9000萬便會開一個數小時的直播，大家可以盡情留言提出要求。

（即時娛樂）