回家｜吳業坤偕母返兒時居所 自彈自唱謝親恩感觸落淚 (18:32)

無綫節目《回家》今晚（26日）及明晚最後兩集，壓軸出場的嘉賓分別是在橫頭磡邨長大的吳業坤（坤哥），及在華富邨長大的「韋氏兄弟」—韋家輝及韋家雄。坤哥出發之前先約媽咪飲茶，原來他因疫情關係已3年沒有陪母親飲茶。風趣的吳媽媽笑言這段期間反而飲了新抱茶，開心表示新抱在家中向她敬茶。飲完茶後，坤哥和媽媽重遊成長地，坤哥更幫忙向昔日街坊派送母親親手炮製的辣椒醬。兩人回到昔日入住單位，坤哥自彈自唱當年親自填詞作品以表達對母親的承諾及謝意，其間忍不住流下眼淚。他感觸地說︰「嗰時寫啲歌詞好低能，但依家唱番係覺得當時同自己講嘅嘢原來好真摯。」坤哥自責做得不夠好，獲吳媽媽打氣讚叻仔。

坤哥強調人愈大愈難像小時候般容易快樂：「細個我差唔多天黑就會返屋企食飯，最多帶埋朋友仔返屋企打吓機，好簡單好快樂。大個咗多咗好多負擔同責任，有時真係要返番嚟逃避一吓現實再去努力。」他不介意被稱為「公屋仔」，認為屋邨鄰里間的人情味是不能用錢買到的珍貴東西。坤哥說︰「之前返到屋企食完飯就返房，有時候有房仲衰過冇房，個距離仲遠咗。」坤哥在昔日經常流連的屋邨籃球場舉行演唱會，與街坊及母親同樂之餘，順道實踐兒時夢想。

坤哥之後獨自走訪兒時經常幫襯的麵包店及理髮店，分享小時候的獨門「麵包省錢妙法」。他說︰「細個冇乜諗好唔好食，最緊要飽肚同平，咁最平就係雞尾包同菠蘿包，嗰時有20蚊、買完雞尾包同菠蘿包剩番16蚊，就可以儲到16蚊。」麵包舖及理髮店老闆表現熱情，分別請坤哥食布甸及影合照，令坤哥充滿力量。坤哥說︰「有時當你攰或迷惘時，返去你熟悉嘅地方走一轉，你會得到新嘅感受。」

（即時娛樂）