鄧麗欣拍《殘影空間》壓力大 胃痛失眠心情低落 (18:49)

由鄧麗欣（Stephy）﹑謝君豪﹑姜皓文﹑袁富華﹑凌文龍﹑余香凝﹑蔡瀚億和張建聲等合演的電影《殘影空間》，將於2月23日上映，預告片正式曝光。

電影中，飾演法醫精神科醫生徐曉靜的Stephy，天生擁有特殊能力，能進人殺人犯的潛意識空間追兇，她與警探姜皓文聯手追查城中接二連三的命案，案件轟動全城，除了被家暴的余香凝、發生倫常慘案的張建聲，以至凌文龍的成魔之路，一步一驚心！

期間Stephy發現案中有案，一句「每個人都自以為是好人」，揭露了不少犯案動機及真相，她更懷疑謝君豪飾演的精神科醫生教唆病人謀殺，於是展開追查，2人還「正面交峰」！

談到電影即將上映，Stephy相當期待，又指電影能讓大家反思，她說︰「我本身好鍾意呢個劇本，對角色同每場戲都有好多要求，可能呢方面會畀到自己好大壓力，所以拍攝時心情低落外，亦有非常大嘅壓力，我未試過又失眠又胃痛，呢啲係我平時唔會發生，喺呢部戲嘅過程就發生晒。」

姜皓文首次與Stephy合作，他直言對方第一印象是非常進取女演員，他又謂這次合作充滿火花，他說︰「戲中我邀請她去追查案件，大家事前都有傾有講，拍攝時有唔少火花，今次拍攝心情起伏都好大，期待呢套電影作品正式上映。」

（即時娛樂）