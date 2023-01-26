不正常愛情研究所｜胡敏芝新年見家長會隱瞞藝人身分 (19:57)

無綫J2台《不正常愛情研究所》今晚（26日）一集的主題是「拜年的特別技巧」，幾位主持分享關於帶另一半見家長的見聞。談到選購拜年禮物，胡敏芝（Karen）建議送生果，方便得來不用想，而且勝在易搵。黃紫恩（Jojo）自爆早前與男性朋友的父母外出吃飯，對方非常好客，還夾魚給她吃。她說︰「我唔食魚，呢個時候就要坦白，所以我話『Auntie我揀食，由細到大都唔食魚，不過你哋叫餸唔使就我。』」麥惠琪（Susuca）說她也不吃魚，一食就會嘔。Karen表示如被另一半的父母問到職業時，不會透露其藝人身分。她說︰「我唔會講做呢行，會話做freelancer、無業，係教育性質，好似呢個節目咪教育人囉，因為佢哋會覺得娛樂圈好複雜、大染缸。」Jojo認同，稱很多父母覺得娛樂圈三教九流。

文頌男（Koba）分享有次見家長時的不太愉快經歷︰「有次同男友父母見面，其實早在男友媽咪知道我職業開始，佢已不停轟炸，出現『得唔得㗎？娛樂圈啲人好雜』一類問題。我嗰次親身上門拜會，言談間男友父母單刀直入問︰『想抱孫，可以點？』我覺我好難堪，有被羞辱感覺，但又唔可以發作。」Jojo最後呼籲各位準備見家長的男女，食飯最好到酒樓、餐廳之類的地方。她說︰「就算佢哋想講刻薄說話，係街度都唔會太大聲。喺屋企會畀人捉住同你傾好多嘢、冇得走。」

（即時娛樂）