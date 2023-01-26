大誠實家｜王智德自嘲曲髮造型似貴婦狗 不敢自誇好男友 (21:18)

Alton在劇中是負責照顧老人家，充滿熱誠，但誠實程度卻被大家質疑，背後是否另有陰謀？（柯美攝/劇照）

MIRROR成員王智德（Alton）和李敏（Ranya）在ViuTV劇集《大誠實家》飾演情侶，探討情侶、人與人之間的誠實問題。Alton說：「劇中我在老人院負責照顧老人家，很有熱誠，誠實程度卻被大家質疑背後是否另有陰謀？」李敏認為做人要誠實，但有時太誠實會傷害人。

問他們有否激情戲？Alton表示沒有，雖然有場牀戲，但只限照顧與被照顧，連咀戲也沒有，因劇情未去到這個位。不過將來若劇情需要，他也不介意拍咀戲。

Alton有場戲要他想盡方法𧨾李敏開心，在現實生活中，問他是否也好叻𧨾女友？他認為由自己去說不公平。李敏大讚Alton是好對手，在拍攝現場很照顧她，應該是個好男友。Alton不敢自誇是好男友：「盡力做，我屋企有很多女人，從跟她們相處中學習。」

Alton在《I SWIM》及《繩角》中都要騷肌，今次因為是喜劇，不需要再操肌和騷肌，但為了有喜劇效果，電了一頭曲髮，他自嘲像隻貴婦狗，在現場經常問李敏：「這個髮型是否好難頂？」李敏倒不覺得，讚Alton更有型、靚仔，好似外國人，有隨意感覺，Alton聞言說李敏太好人。

至於運動題材和喜劇，Alton兩者也喜歡：「喜劇好睇火花，劇本有寫，但面對鏡頭時，好睇臨場發揮，好似BabyJohn（蔡瀚億）不停交戲給我，我需要執生，見招拆招。運動是另一個面向，多少與自己以前的目標相似，好勝想贏和經歷高高低低，是另一種感染力。未來當然希望拍多些有感情的戲，始終演戲是需要實踐和磨練才有進步。

服裝提供：howlstudio_fashion（李敏）

服裝提供：Burnello Cucinelli／化妝: Yumi Cheung ／髮型: Frankie Ho（王智德）

（即時娛樂）