古天樂公司再發聲明 澄清冇獨吞獎金 冇拖糧冇包庇監製 (21:13)

《紙皮婆婆》糾紛持續發酵，昨天（25日）「香港編劇權益聯盟」（聯盟）再公開跟天下一製作總監廖婉虹的對話截圖，指「天下一監製 互相包庇 律師信繼續迴避指控」。公開信提出疑問：「開工超過三年，追討先有錢收，合理嗎？」

又指對方的律師信胡亂演繹基金會條文，要求跟古天樂直接對話是了解問題成因，杜絕同類情况。最後說：「至此，我們仍然只得一個訴求：與古天樂先生直接對話。」至於公開「聯盟」跟廖婉虹的對話截圖，是雙方相約會面中，曾參與《紙皮婆婆》的舒琪拒絕跟任俠同場。網民議論紛紛，有分析事件跟古天樂無關，明顯是任俠與舒琪之間的問題，應自行處理。任俠昨天亦在個人社交平台轉發「香港編劇權益聯盟」的公開信。

到今天（26日）天下一電影就編劇權益聯盟昨天的續文，再發聲明回應：「本公司認為繼續互相公開駁斥指責，只會沒完沒了。」天下一電影方面重申：「本公司從沒拖欠任何款項」﹑「沒有獨佔（新台幣）百萬獎金」﹑「天下一和監製沒有互相包庇。」

全文如下：

「1）任俠先生是《紙皮婆婆》項目編劇舒琪先生向本公司推薦當導演的。隨後，本公司與任俠先生簽訂導演合約，同日與舒琪先生簽訂編劇合約。就項目劇本稿，本公司向舒琪先生合共支付了港幣135,000元。而舒琪先生就任俠先生參與劇本創作，向任俠先生支付了港幣67,500 元，包括舒琪先生和任俠先生在內，本公司從沒拖欠任何款項。

2）本公司向金馬創投查詢後，考慮報名條件包含製作公司、製片、導演及劇本四個元素，建議平均分配除稅後的新台幣80萬元獎金與製作早位、製片、任俠導演和舒琪編劇，大家在這點取得了共議後，雖然與任俠先生還有其他問題未解決，本公司於2022年9月7日建議可先按建議分配，處理獎金事項。沒有獨佔（新台幣）百萬獎金。

紙皮婆姿的創作概念源於本公司老闆古天樂先生，由舒琪先生作項目編劇和監製。如上述所說，任俠先生是由舒琪先生推薦為導演的。在2022年初，任俠先生就有關他與舒琪先生的分歧和金馬創投獎金問題接觸本公司之前，本公司與任俠先生的溝通，主要是通過舒琪先生以監製身份為項目進行。本公司知悉任俠先生和舒琪先生編劇費的問題後，即協助他們解決爭議。天下一和監製沒有互相包庇。

編劇權益聯盟對本公司的指控嚴重影響本公司和古天樂先生的聲譽，本公司決定從法律途徑解決，已指示律師處理，不會再對編劇權益聯盟或任俠先生言論作出任何回應。但若編劇權益聯盟願意，本公司可接受共同委聘獨立第三方嘗試調解，亦不介意承擔調解員費用。」

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（即時娛樂）